MLB／千賀滉大7局12K失1分沒勝投 美媒：列入塞揚討論

大都會隊日籍強投千賀滉大今天繳出7局失1分好投，單場12K追平個人紀錄，大都會雖以2：1擊敗水手隊，但分數在千賀退場後才領先，與本季第11勝擦身而過，近期好表現已讓美媒直言：「該把他列入塞揚討論名單。」

面對美聯西區龍頭水手，千賀滉大前3局只面對低消的9人次，其中雖有1次四壞保送，但也靠雙殺化解，直到4局上才被敲出此役首安，就是克勞佛（J.P. Crawford）的一發陽春砲，後續又被敲出2安，但沒讓失分擴大。

千賀再次遇到危機是6局上，開局被敲安加上四壞保送，無人出局被攻占得點圈，但他以連續3次三振凍結跑者，其中強打「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、羅利（Cal Raleigh）都被他的鬼神指叉球騙到揮棒落空。

一路投完7局退場，千賀滉大被敲出5支安打、丟掉1分，另有高達12次三振，以及2次四壞保送，來到大聯盟的第一年就累積25場登板，拿下10勝7敗，防禦率3.08，143.1投出176次三振。

不僅累積數據好，自美國時間7月1日以來，千賀滉大10場出賽投了61.2局，丟掉17分責失，防禦率僅2.50，另有75次三振，防禦率上升到國聯第三低。

FOX Sports分析師韋蘭德（Ben Verlander）表示：「是時候該開始把千賀滉大納入國聯塞揚獎討論裡頭了。」韋蘭德進一步解釋，雖然千賀滉大各項數據皆非國聯頂尖，「但他的菜鳥球季表現驚人，只是因為大都會隊的低迷賽季讓他缺乏關注。」

千賀滉大要進入塞揚獎討論，投球局數是一個問題，而國聯防禦率王目前是教士隊史奈爾（Blake Snell）的2.60，勇士隊史泰德（Spencer Strider）的245次三振是難以追上的數據，還擁有國聯最多的16勝。