MiLB／張育成剛敲長打就與跑者相撞 倒地5分鐘傷退

台將張育成出現恐怖的傷退畫面，今天在3A出賽時4局上與跑者發生碰撞，當場倒地躺了一段時間，隨後在攙扶下離場，多位在現場的媒體形容「恐怖畫面」，目前傷情未明。

張育成目前在紅襪3A伍斯特紅襪隊（Worcester Red Sox）打拚，今天出戰金鶯3A之戰，他擔任先發第2棒、一壘手。

受傷瞬間出現在4局上，三壘手達爾貝克（ Bobby Dalbec）接球後傳一壘傳偏，張育成試圖補救，與跑者撞在一起，這球最終形成內野安打，張育成則是倒地久久不能起身。

「Beyond the Monster」網站負責小聯盟報導的帕克（Andrew Parker）指出，張育成大約躺了5分鐘，才能站起身，在旁人攙扶下離場。

張育成退場，此役以2打數1安打，3局下擔任首位打者敲出二壘打，隨後靠達爾貝克的安打跑回分數。