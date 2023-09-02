快訊

MiLB／張育成剛敲長打就與跑者相撞 倒地5分鐘傷退

音樂系兼任教師為何特別多？學界「不能說的秘密」曝光

中颱海葵預計台東登陸 彭啟明：特殊點是資訊非常亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／張育成剛敲長打就與跑者相撞 倒地5分鐘傷退

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成出現恐怖的傷退畫面，今天在3A出賽時4局上與跑者發生碰撞，當場倒地躺了一段時間，隨後在攙扶下離場，目前傷情未明。 法新社
張育成出現恐怖的傷退畫面，今天在3A出賽時4局上與跑者發生碰撞，當場倒地躺了一段時間，隨後在攙扶下離場，目前傷情未明。 法新社

台將張育成出現恐怖的傷退畫面，今天在3A出賽時4局上與跑者發生碰撞，當場倒地躺了一段時間，隨後在攙扶下離場，多位在現場的媒體形容「恐怖畫面」，目前傷情未明。

張育成目前在紅襪3A伍斯特紅襪隊（Worcester Red Sox）打拚，今天出戰金鶯3A之戰，他擔任先發第2棒、一壘手。

受傷瞬間出現在4局上，三壘手達爾貝克（ Bobby Dalbec）接球後傳一壘傳偏，張育成試圖補救，與跑者撞在一起，這球最終形成內野安打，張育成則是倒地久久不能起身。

「Beyond the Monster」網站負責小聯盟報導的帕克（Andrew Parker）指出，張育成大約躺了5分鐘，才能站起身，在旁人攙扶下離場。

張育成退場，此役以2打數1安打，3局下擔任首位打者敲出二壘打，隨後靠達爾貝克的安打跑回分數。

張育成 紅襪

延伸閱讀

MiLB／野手陳聖平美職生涯首度當投手 張育成3A沒安打

MiLB／苦手的外角滑球一樣照打！張育成連5戰敲安

MiLB／張育成連兩場開轟 435呎超大號3分砲

MiLB／張育成開砲、雙安都是長打 打擊三圍攀升至「345」

相關新聞

MiLB／張育成剛敲長打就與跑者相撞 倒地5分鐘傷退

台將張育成出現恐怖的傷退畫面，今天在3A出賽時4局上與跑者發生碰撞，當場倒地躺了一段時間，隨後在攙扶下離場，多位在現場的...

MLB／天使出清還是超過豪華稅線 總管說不影響明年補強

天使隊的大出清，最終還是沒有達到減稅效果，總管梅納西（Perry Minasian）今天受訪指出，在這波異動之後，並未讓...

MLB／大聯盟高層拍板 世界大賽將首見投球時鐘

儘管球迷擔心關鍵時刻左右結局，美國職棒大聯盟高層今天決定，季後賽沿用球季間的投球時鐘，總冠軍賽「世界大賽」首次採用計時器...

MLB／24小時內辦完婚禮 亞古納用30-60大紀錄慶賀

勇士隊球星亞古納不論在球場上或人生上都充滿霸氣，昨天以一發滿貫砲完成單季30轟、60盜的空前紀錄，賽前更給了同樣來自委內...

MLB／洋基首位20轟20盜菜鳥 沃爾普曾2度與中華隊交手

洋基隊大物新人沃爾普（Anthony Volpe）逐漸適應大聯盟，今天在第9局轟出追平3分砲，單季「20轟、20盜」順利達陣，不過洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）10局下發生再見失誤，

MLB／用雙響砲回應亞古納寫歷史？貝茲：我是在對抗勇士隊

國聯戰績最好的勇士和道奇今天正面交鋒，同時也上演MVP爭奪戰，勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）轟出滿貫砲，寫下史無前例「30轟、60盜」紀錄；道奇隊貝茲（Mookie Betts）則是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦