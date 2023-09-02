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MLB／單季30轟60盜 亞古納史上第1人
勇士隊球星亞古納不論在球場上或人生上都充滿霸氣，昨天以一發滿貫砲完成單季30轟、60盜的空前紀錄，賽前更給了同樣來自委內瑞拉的女友一生的承諾，為讓她可以留在美國，緊急辦完婚禮。
勇士昨天以8：7擊敗道奇隊，兩位國聯年度MVP熱門人選上演互轟，道奇貝茲的雙響砲已經很奪目，但亞古納寫下前所未有的紀錄，他在第2局的滿貫砲，是他本季第30轟，盜壘數達62。
大聯盟過去產出過單季30轟、50盜，由1987年戴維斯、1990年邦茲締造，但30轟、60盜的偉業還是第一次出現，隊友哈里斯二世大讚，「誇張的是，我高中時看他覺得他已經完全兌現天賦、打出MVP級的賽季，但現在看他又比以前更強，感覺他還有沒開發的潛能，真的很嚇人。」
寫下偉業的同一天上午，亞古納才剛完成人生大事，他與女友瑪莉亞育有兩個兒子分別是2歲、11個月大，原本預計在球季後回到委內瑞拉完婚，但瑪莉亞的簽證3個月效期即將到期，亞古納為此聯繫經紀人，「幫我安排一場婚禮，愈快愈好。」他們找好場地、牧師，兩家人趕到洛杉磯會合，24小時內一切準備就緒。
勇士總教練史尼克完全不知道子弟兵上午剛辦婚禮，隊友也笑稱自己的邀請函應該還躺在信箱裡。
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