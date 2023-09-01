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MLB／確定轉戰紅人感性向洋基道別 貝德：我是紐約的孩子

聯合新聞網／ 綜合報導
貝德(右)。 法新社
貝德(右)。 法新社

紅人隊今天透過讓渡名單網羅2名外野手，分別是洋基隊貝德（Harrison Bader）及天使隊瑞佛洛（Hunter Renfroe），剛被洋基釋出的老將唐納森（Josh Donaldson）則和釀酒人隊簽下小聯盟約。

貝德去年交易大限轉隊到洋基，在季後賽9戰5轟令紐約球迷印象深刻，他今天受訪時感性說到，「不管發生什麼事，有機會穿上這件制服就是祝福。我是紐約市長大的孩子，我從未想過會在大聯盟打球，更別說是效力洋基，這機會令人難以置信，我喜歡在這的每一秒。」

紅人正在爭奪季後賽門票，戰績69勝66敗，落後國聯外卡第3只有1場勝差。貝德大聯盟生涯從紅雀隊起步，與紅人同屬國聯中區，因此貝德表示，「我對他們的分區很熟悉，很高興能去那裡打有意義的比賽，我在洋基和紅雀都經歷過。」

2015年MVP唐納森（Josh Donaldson）今年打擊率僅0.142，他近日更被洋基釋出。雖季中曾有他打算退休的消息，但他今天仍和釀酒人隊達成協議，簽下一份小聯盟約，尋求重返大聯盟機會。

洋基 紅人 釀酒人

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