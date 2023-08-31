MLB／洋基三壘手明年誰來扛 美媒曝一人選「攻守兼具」

洋基本季戰績開高走低，確定目標展望明年賽季，休賽季預計將會有不小的補強，對此美媒也評估，洋基會是三壘手查普曼（Matt Chapman）的潛在下家。

洋基前日將老將三壘手唐納森（Josh Donaldson）釋出，他曾在2015年奪下美聯MVP，只是轉戰洋基後，打擊火力銳減，本季受傷勢影響只出賽33場，雖累積10發全壘打，但打擊率僅0.142。近期再度受傷也讓洋基選擇與他分手。

目前三壘大關由名球員輪流鎮守，不過此舉並不是長久之計，因此大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）就認為洋基會是查普曼潛在的下家之一。

費恩森認為查普曼過去就證明自己是名球星，近幾年依舊是攻守兼具的球星，他表示，「今年賽季，查普曼的全壘打數雖然有所下滑，但他的上壘率(0.338)是近4年來最佳，而且打擊成績上還以36支二壘安打排美聯第一，按照現在的速度，季末他的勝場貢獻值（fWAR）將會超過4以上，今年三壘自由球員的人選並不多，查普曼有機會能拿到不錯的合約。」

運動畫刊作家麥艾維（Patrick McAvoy）也表示，「如果洋基隊能夠在自由市場上簽下查普曼，可以填補球隊的空缺。洋基需要另一名砲手，而查普曼正好符合這一要求。查普曼是歷史上守備最好的三壘手之一，肯定夠幫助洋基突破重圍。」