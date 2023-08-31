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MLB／查普曼再見觸身奉送勝利 遊騎兵延長賽不敵大都會

聯合新聞網／ 綜合報導
10下，遊騎兵終結者查普曼（Aroldis Chapman）砸鍋，投出再見觸身球奉送勝利。 路透社
10下，遊騎兵終結者查普曼（Aroldis Chapman）砸鍋，投出再見觸身球奉送勝利。 路透社

遊騎兵本季雖然進攻火力凶猛，但在關鍵時刻總是掉鍊子，今日延長賽離奇輸球，10局上大中滿壘計，10下終結者查普曼Aroldis Chapman）砸鍋，投出再見觸身球奉送勝利。

遊騎兵本季的得失分差為+173，在全大聯盟只輸給勇士和光芒，不過在1分差及延長賽的勝率都不到4成，不會打小比分的缺陷逐漸被放大，原先坐穩的美西龍頭也被水手與太空人超前。

雙方在延長賽前戰成5比5平手，第10局比賽進入突破僵局制，大都會讓布里格漢（Jeff Brigham）續投，面對2名打者被賈西亞（Adolis Garcia）安打、保送，形成無人出局滿壘的局面，沒想到遊騎兵的海姆（Jonah Heim）擊出內野飛球出局，詹考斯基（Travis Jankowski）再敲出雙殺打，遊騎兵滿壘無功而返。

10下，遊騎兵第5任投手查普曼（Aroldis Chapman）登板，戰況開始生變，一個人都沒解決掉，還投出兩次保送，尤其在滿壘時刻，查普曼控球突然失準，向史都華（DJ Stewart）投出再見觸身球輸球，留下0局2次保送失1分的難堪成績。

大都會贏球功臣非史都華莫屬，本場比賽敲出雙響炮包辦全隊4分打點，9上施展美技接殺塞米恩（Marcus Semien）的深遠飛球，成功化解失分危機，下一局又選到觸身球保送，率隊獲得勝利。

遊騎兵目前以75勝58敗的戰績位列美西第3，距離龍頭太空人和水手還有1場的勝差，外卡排名則在安全範圍內，離外卡第4的藍鳥還有2.5場勝差。

太空人 西亞 遊騎兵 查普曼 大都會 Aroldis Chapman

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