MLB／光芒法蘭柯未成年少女案再+1 球員工會、律師拒回應

光芒當家游擊手法蘭柯（Wander Franco）遭控與未成年少女交往，球隊決定放進限制出賽名單中，根據報導指出，多明尼加檢察官正著手調查最新的指控，釐清法蘭柯與未成年少女發生關係的真相。

法蘭柯最初是被爆出與14歲少女交往，網路開始瘋傳許多兩人親密合照，之後又有另一名女性對Franco提出控訴，聲稱在未成年時與法蘭柯發生性關係，近期再出現第三位受害者，雖然仍未提出告訴，不過多明尼加當局仍會進行調查。

根據多明尼加法律規定年滿18歲，才能合法進行性行為。任何成年人與未成年人發生性關係，將會遭到形事控訴，多明尼加兒童犯罪調查部門近期也將傳喚法蘭柯，希望在未來幾週與法蘭柯約談。

大聯盟在8月22日以涉嫌與未成年少女發生性關係為由，將他放進行政停職（administrative leave）名單當中，按照過去案例，聯盟須等到調查結果出爐後，才會根據規定裁罰。因此這段期間，法蘭柯都能正常領薪水。不過根據消息指出，調查時間預計將持續到賽季結束後。

消息暴露之後，目前大聯盟官方、球員工會，與法蘭柯的律師賴辛格（Jay Reisinger）都拒絕為此作出回應。