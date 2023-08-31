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MLB／道奇持續補強深度 小聯盟約網羅兩屆金手套捕手

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇簽下兩屆金手套捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart），以補強捕手深度。 法新社
道奇簽下兩屆金手套捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart），以補強捕手深度。 法新社

道奇8月中與32歲的金手套二壘王寇頓（Kolten Wong）簽下小聯盟約，今天再傳出簽下兩屆金手套捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart），以補強捕手深度。

32歲的巴恩哈特生涯前8季都效力紅人，於2017年、2020年奪下國聯捕手金手套獎。上季被紅人交易到老虎，賽季結束後，與小熊簽下2年650萬美元的合約，其中第2年為球員選項，另外有300萬美元的激勵獎金。

不過巴恩哈特今年成績大退步，今年出賽44場，打擊三圍僅.202/.285/.257 ，敲出1轟9分打點，與過去(.243/.319/.356)有不小的落差，最後小熊決定扶正新秀阿瑪亞（Miguel Amaya）和高姆斯（Yan Gomes），釋出巴恩哈特。

目前道奇現有捕手陣容由史密斯（Will Smith）和老將巴恩斯（Austin Barnes）輪替，雖然巴恩哈特的加入沒辦法擠掉主戰捕手史密斯的位置，不過競爭二號捕手可以說是綽綽有餘，巴恩斯本季在道奇出賽47場，打擊率僅0.165，敲出1轟8打點。

守備方面，巴恩哈特比起巴恩斯多了兩屆金手套背書，加上生涯守備率高達9成97，有他坐鎮本壘，球隊不需擔心守備出問題。

史密斯

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