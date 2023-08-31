MLB／1年前暴怒打爆燈泡 洛磯左投終於道歉了

洛磯隊左投弗里蘭（Kyle Freeland）曾因不滿自己表現，拿休息區的燈泡出氣，經過一年沉澱，他終於悔悟，在當初差點被拆掉的燈座旁邊寫下「我很抱歉，早日康復」。

美國時間2022年7月14日，這天是個星期四，弗里蘭從投手丘上走下來，先發4局丟掉5分的他一臉凝重，結果是庫爾斯球場主隊的燈泡遭殃了。

只見弗里蘭拿起不應該屬於他的球棒，一次又一次狠狠敲擊休息區天花板上方，將燈泡砸得稀巴爛，賽後更直言「我就是不喜歡那盞燈在那裡」。

而今天根據大聯盟官網報導，當初遭殃的燈泡旁邊，弗里蘭寫下了道歉文字，並簽上自己的姓名、背號，甚至一旁不知道是他本人還是隊友，貼著幾個OK繃跟愛心貼紙，這個無辜受害者在相隔多時後終於獲得撫慰。