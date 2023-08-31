快訊

與蔣萬安合拍動物園影片挨親綠醫師批 百萬網紅公開合約：沒收一毛錢

北中南3捷運塗鴉案偵破、2歹徒3度變裝已離境 偵破關鍵是這個

直播／得獎公布！2023《台灣米其林指南》上榜名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／1年前暴怒打爆燈泡 洛磯左投終於道歉了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洛磯隊左投弗里蘭。 法新社
洛磯隊左投弗里蘭。 法新社

洛磯隊左投弗里蘭（Kyle Freeland）曾因不滿自己表現，拿休息區的燈泡出氣，經過一年沉澱，他終於悔悟，在當初差點被拆掉的燈座旁邊寫下「我很抱歉，早日康復」。

美國時間2022年7月14日，這天是個星期四，弗里蘭從投手丘上走下來，先發4局丟掉5分的他一臉凝重，結果是庫爾斯球場主隊的燈泡遭殃了。

只見弗里蘭拿起不應該屬於他的球棒，一次又一次狠狠敲擊休息區天花板上方，將燈泡砸得稀巴爛，賽後更直言「我就是不喜歡那盞燈在那裡」。

而今天根據大聯盟官網報導，當初遭殃的燈泡旁邊，弗里蘭寫下了道歉文字，並簽上自己的姓名、背號，甚至一旁不知道是他本人還是隊友，貼著幾個OK繃跟愛心貼紙，這個無辜受害者在相隔多時後終於獲得撫慰。

弗里蘭在當初差點被拆掉的燈座旁邊寫下「我很抱歉，早日康復」。 截圖自推特
弗里蘭在當初差點被拆掉的燈座旁邊寫下「我很抱歉，早日康復」。 截圖自推特

大聯盟 洛磯

延伸閱讀

MLB／官網列休賽季10大自由球員 大谷排第1、吉歐利托第9

中職／未來王牌養成之路 亞冠投手點點兵

MLB／巨人大物左投第二場先發就飆11K 上一人是大谷翔平

中職／悍將挑戰3年不見的4連勝 當年5連勝攻51分超強悍

相關新聞

MLB／哈波生涯第300轟出爐 大谷連7戰未開轟但天使贏球

費城人隊重砲哈波（Bryce Harper）8局下轟出兩分砲，生涯第300轟幫助球隊超前比數，9局上「守護神」金布洛爾（...

MLB／水手8月狂取21勝寫隊史紀錄 教頭盼1個月有60天

美國職棒水手隊今天以5：4逆轉運動家隊，取得8月第21勝，改寫隊史單月最多勝紀錄，持續保持在美西龍頭些微領先太空人隊的勝...

MLB／1年前暴怒打爆燈泡 洛磯左投終於道歉了

洛磯隊左投弗里蘭（Kyle Freeland）曾因不滿自己表現，拿休息區的燈泡出氣，經過一年沉澱，他終於悔悟，在當初差點...

MLB／官網列休賽季10大自由球員 大谷排第1、吉歐利托第9

大聯盟例行賽將進入尾聲，目前許多球隊仍在競爭季後賽資格，不過有些球隊戰績不佳，已開始為休賽季陣容調整做準備，大聯盟官網今撰文指出休賽季10大自由球員，大谷翔平仍高居榜首，剛被天使放進讓渡名單的吉歐利托

MLB／建議大谷翔平完全關機 前教頭梅登：可能影響明年比賽

大谷翔平因手肘尺側副韌帶撕裂無法投球後，打擊成績仍非常出色，今天又繳出3安猛打賞。不過他的前教頭梅登（Joe Maddon）卻認為，大谷應完全關機。 大谷受傷後持續出賽，近7場24打數9安，包含

MLB／天使被讓渡球員們吐心聲 吉歐利托：看網路才知道

天使隊今天一口氣將6名球員放進讓渡名單，令外界相當震驚。儘管這些球員們還不一定會離開天使，他們仍在受訪時說出心聲，瑞佛洛（Hunter Renfroe）則拒絕談論此事。 吉歐利托（Lucas G

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦