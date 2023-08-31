MLB／哈波生涯第300轟出爐 大谷連7戰未開轟但天使贏球

費城人隊重砲哈波（Bryce Harper）8局下轟出兩分砲，生涯第300轟幫助球隊超前比數，9局上「守護神」金布洛爾（Craig Kimbrel）出狀況，被天使隊攻下3分送出江山，終場以8：10落敗，費城人終止5連勝。

天使作客費城，3連戰前兩戰被費城人攻下18分，今天打完8局上7：6領先，第5任投手摩爾（Matt Moore）8局下被哈波轟出中右外野方向兩分砲，一度成為敗投候選人，最後反而奪下勝投。

值得一提的是，哈波、摩爾在2012年球季被美國媒體「美國棒球」評為大聯盟前兩號潛力股。

哈波今天4打數1安打，被三振、保送各1次，8局下面對摩爾第1球就出棒，把85英里彈指曲球轟上全壘打牆，本季第15轟出爐，也是費城人8月第59轟，不但締造隊史單月最多轟，也是國聯球隊8月最多轟紀錄。

他說：「真的很想在主場達成紀錄，希望再拚300轟。」

金布洛爾9局上登板，面對7名打者被揮出兩支安打、保送1次，先被倫吉佛（Luis Rengifo）高飛犧牲打追平比數，再被朱力（Brandon Drury）轟出兩分砲，費城未能完成3連戰橫掃。

大谷翔平4打數1安打、被保送1次，攻下1分打點，也吞下兩次三振。 路透社

大谷翔平4打數1安打、被保送1次，攻下1分打點，也吞下兩次三振，對費城人3連戰13打數5安打、攻下3分打點，本季打擊率3成07。

大谷連續7場比賽未開轟，本季44轟仍居大聯盟榜首，打點95分、打擊率都在美聯排名第3。