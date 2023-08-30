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MLB／藤浪晉太郎關門演劇場丟2分 對手離譜跑壘失誤幫解危

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎今天負責收尾卻上演劇場。 美聯社
藤浪晉太郎今天負責收尾卻上演劇場。 美聯社

美聯龍頭金鶯白襪隊展開系列賽第二戰，前6局雙方1：1平手。7局下金鶯靠著桑坦德（Anthony Santander）滿壘掃出長打，攻下3分，8局下再灌進5分，終場以9：3擊退白襪，拿到本季第83勝，追平去年賽季總勝場數。

金鶯推出克里默（Dean Kremer）先發，他主投6局只失1分，但金鶯7局下才超前，因此他無關勝敗。金鶯8局打完9：1領先，藤浪晉太郎9局上登板關門，他一上來就連被敲3支安打，失掉1分，隨後他讓柯拉斯（Oscar Colas）擊出滾地球，再失1分。

藤浪接著又被索沙（Lenyn Sosa）敲出安打，但下一棒李（Korey Lee）擊出中外野飛球遭接殺，沒想到索沙卻發生離譜跑壘失誤，來不及回一壘，幫藤浪順利下庄。藤浪本場用19球，被敲4安失2分，防禦率上漲到7.64，也結束連4場未失分紀錄。

金鶯 白襪 藤浪晋太郎

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