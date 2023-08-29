MLB／生涯第200勝好遙遠 韋恩萊特拚199勝先苦吞9連敗

紅雀隊41歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）邁向200勝之路有夠艱辛，今天在聖路易主場對教士隊之戰，先發6局失1分，堪稱本季代表作，優質先發仍以1：4吞敗，生涯18年第6次吞下單季10敗，總勝場數停在198已經超過兩個月。

紅雀、教士本季首次交手，韋恩萊特在主場3連戰首戰打頭陣，用93球完成6局任務，被揮出8支安打、出現3次保送，退場時0：1落後；紅雀前7局掛零，八局下靠高史密特（Paul Goldschmidt）陽春砲、本季第22轟追成1：2，但9局上又失兩分、吞下4連敗，繼續在國聯中區排名墊底。

後天將滿42歲的韋恩萊特，6月18日投贏大都會隊奪下本季第3勝、生涯第198勝，接下來兩個多月一勝難求，合計10場先發吞下9連敗，生涯第200勝就是無法圓夢。

紅雀去年是分區龍頭，今年完全相反，韋恩萊特本季表現平平，今天只失1分已是18場先發中，失分最少的一戰，戰績3勝10敗、防禦率8.10，將在球季結束後退休。

教士先發投手史奈爾（Blake Snell）今天投7局被揮出兩支安打、保送5次，飆出9次三振，讓紅雀一路掛零，奪下本季第11勝。

大聯盟現役投手只有4人達到200勝，太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）254勝排名第1，接著是皇家隊葛蘭基（Zack Greinke）224勝、遊騎兵隊薛則（Max Scherzer）213勝、道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）208勝，就看韋恩萊特能否成為第5人。