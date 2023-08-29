MLB／紅襪投手掉10分還不換 亞土維「刷」出完全打擊

「聽牌」完全打擊，太空人隊亞土維（Jose Altuve）8局上直接轟過芬威球場綠色怪物，用這支兩分砲胡牌，締造生涯第一次完全打擊，然而賽後卻是紅襪隊對投手巴爾克洛（Kyle Barraclough）的調度引起更多討論。

太空人今天以13：5打爆紅襪，紅襪先發投手塞爾（Chris Sale）先發4.2局被敲7安打、失3分，送出6次三振，比賽在交到牛棚手上後崩盤。

巴爾克洛在第5局、兩出局時上場，先幫塞爾化解壘上有人危機，續投進入第6局，以連兩保送開局，亞土維敲出三壘打清空壘包，後續再對布萊格曼（Alex Bregman）投出觸身球、挨艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）三分砲，危機還在不斷擴大。

令外界不解的是，紅襪帶著4：3領先進入第6局，比分一路演變成4：5、4：8、4：9，紅襪仍續留巴爾克洛在投手丘上，甚至續投第7、8局繼續掉分，包括讓亞土維成就完全打擊的兩分砲，最終後援4.1局被敲11支安打、5保送，狂瀉10分。

紅襪放任領先的比賽比分一路崩盤，調度飽受檢討，球迷怒噴：「紅襪是想終結巴爾克洛的生涯嗎？」、「他會不會明天就辦引退記者會？」