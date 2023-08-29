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MLB／重返紐約談大都會終有一天爭冠 薛則：但我沒時間了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
薛則交易後首次重返大都會球場。 美聯社
薛則交易後首次重返大都會球場。 美聯社

今天再踏進花旗球場，薛則（Max Scherzer）的身分已是客隊球員，聊到交易大限前決定「分手」，他感謝老闆及總管的誠實，「他們終有一天會踏上爭冠道路，只是我已經沒有時間再空等了。」

大都會重金打造的陣容卻打出低迷戰績，在交易大限前出清球星，薛則在得知終結者羅伯森（David Robertson）被賣到馬林魚隊後氣炸，表明要找老闆聊聊，隨後自己也被賣到遊騎兵。

今天游擊兵來到花旗球場出賽，薛則賽前受訪，談到交易前與高層的談話，老闆柯恩（Steve Cohen）、總管艾普勒（Billy Eppler）表明將以2025年為目標，今年先尋求厚實農場戰力。

「我感謝他們的誠實，我能理解在商言商。」薛則表示，「上位者往往必須做出艱難的決定，大都會終有一天會再次踏上爭冠道路，但以我的年紀現在已是生涯尾聲，我已經沒有時間空等。」

他稱讚柯恩是一位好老闆，也很開心自己曾為大都會奉獻，只是自己不能繼續陪大都會編織美好的未來，「他們在做的事是對的事，他們要打造一支未來的冠軍隊。」他表示，「既然球團做了決定，我與他們溝通，而他們也同意讓我自己做出決定。」

薛則也在訪問中被問到今年的大都會究竟出了什麼問題，而他回應：「當打擊好時，投球就不好，當我們打不好時，投球還是不好，當我們投打都好時，輪到牛棚搞不定，很難所有事情都做對，每個人可能都要負一點責任，我自己也是一樣，我希望自己可以表現更好。」

大都會 薛則 牛棚

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