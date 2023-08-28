MLB／棒球人的浪漫 國民二壘手紅土畫顆心圈起泡泡糖送好友

在紅土上畫顆心，留下專屬於他的訊息，國民隊瓦格斯（Ildemaro Vargas）今天完成1局下的守備時，為效力馬林魚隊的好友阿拉斯（Luis Arraez）留下可愛又浪漫的禮物。

馬林魚今天以2：1擊敗國民之戰，場上出現可愛畫面，1局下結束時，國民二壘手瓦格斯並未急著回到休息區，而是用手指在紅土上畫顆愛心，再放上一把泡泡糖，這是他準備給馬林魚二壘手阿拉斯的禮物。

阿拉斯上場守備時，看著好友留下的心意，笑嘻嘻拾起泡泡糖，再趕緊切換到比賽模式，從口袋中拿出守備小卡。

兩人都來自委內瑞拉，2020年曾在雙城隊當過隊友，今天在場上的互動讓球迷直呼太浪漫，theScore推特留言：「兩人的友情無可比擬」。

Ildemaro Vargas left a surprise for Luis Arraez pic.twitter.com/FOHf7l36rn — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2023年8月28日