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MLB／棒球人的浪漫 國民二壘手紅土畫顆心圈起泡泡糖送好友

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
國民隊瓦格斯1局下完成守備時，有浪漫的舉動。路透
國民隊瓦格斯1局下完成守備時，有浪漫的舉動。路透

在紅土上畫顆心，留下專屬於他的訊息，國民隊瓦格斯（Ildemaro Vargas）今天完成1局下的守備時，為效力馬林魚隊的好友阿拉斯（Luis Arraez）留下可愛又浪漫的禮物。

馬林魚今天以2：1擊敗國民之戰，場上出現可愛畫面，1局下結束時，國民二壘手瓦格斯並未急著回到休息區，而是用手指在紅土上畫顆愛心，再放上一把泡泡糖，這是他準備給馬林魚二壘手阿拉斯的禮物。

阿拉斯上場守備時，看著好友留下的心意，笑嘻嘻拾起泡泡糖，再趕緊切換到比賽模式，從口袋中拿出守備小卡。

兩人都來自委內瑞拉，2020年曾在雙城隊當過隊友，今天在場上的互動讓球迷直呼太浪漫，theScore推特留言：「兩人的友情無可比擬」。

馬林魚隊二壘手阿拉斯（後）與國民隊瓦格斯（前）兩人情誼令人動容。路透
馬林魚隊二壘手阿拉斯（後）與國民隊瓦格斯（前）兩人情誼令人動容。路透

國民 阿拉斯 馬林魚

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