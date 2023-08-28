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MLB／快還要更快！克魯茲最強臂力沒收卡洛爾最速場內全壘打

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾今天挑戰場內全壘打，最終卻在本壘前飲恨。 路透社
卡洛爾今天挑戰場內全壘打，最終卻在本壘前飲恨。 路透社

最強臂力對上最快跑速，誰會勝出？今天響尾隊主場對戰紅人隊的比賽中，兩名超級新人用天賦互別苗頭，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）敲出直擊全壘打牆的深遠安打，眼看就要跑出本季最快的場內全壘打，但紅人轉傳相當迅速，尤其是游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）「傳」出近百英里的火球，成功將卡洛爾觸殺在本壘前。

卡洛爾在五局下兩出局時，面對亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）敲出初速高達102.5英里的深遠飛球，這球飛了整整417英尺，在大聯盟30座球場中有25座會是全壘打，中外野手弗里多（TJ Friedl）無法接到，但他處理得相當快，傳回內野後，克魯茲一個轉身飆出99.7英里的火球，讓卡洛爾在本壘前「死到有剩」，與本季第23轟擦肩而過。

根據進階數據顯示，卡洛爾繞壘包一圈僅花了14.2秒，比本季最快的小威特（Bobby Witt Jr.）少0.09秒，最終仍不敵克魯茲的臂力飲恨出局。但今天卡洛爾依舊有不小收穫，他跑出本季第40次盜壘，是歷史上第四位菜鳥球季繳出20轟、40盜的球員，上一位是2012年的楚奧特（Mike Trout）。

卡洛爾輸得不冤，克魯茲也是名體能怪物，今天傳出的99.7英里火球是聯盟第二快，本季聯盟最快同樣是由他所締造，為99.8英里，自6月6日初登場以來，克魯茲在95英里以上的傳球已經高達8次，已經是2015年statcast啟用以來最高紀錄。

這場比賽最終由響尾蛇5：2帶走勝利，避免在外卡競爭上被紅人逆轉。

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