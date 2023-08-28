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MLB／紐約大都會台灣日登場 樂天女孩成熱力嬌點

中央社／ 紐約27日專電
紐約大都會台灣日27日登場，樂天桃猿猴啦啦隊「樂天女孩」由隊長籃籃領軍，帶來活力四射的開場表演。 中央社
紐約大都會台灣日27日登場，樂天桃猿猴啦啦隊「樂天女孩」由隊長籃籃領軍，帶來活力四射的開場表演。 中央社

美國職棒大聯盟紐約大都會年度台灣日今天登場，樂天女孩為活動熱力開場，展現獨特熱情的台式應援，成為球場「嬌」點，吸引大批粉絲到場支持。

大都會台灣日（Mets Taiwan Day）邁入第18屆，今天在紐約花旗球場舉辦。樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」由隊長籃籃領軍，帶來活力四射的開場表演。中文單曲Rise up在大都會主場響起，台式應援讓現場球迷熱血沸騰。

除了場內表演，樂天女孩也在場外帶著球迷一起熱身，大小朋友齊跳「樂天客家人」舞曲。一對來自台灣的林姓小兄弟，是第2次來看大都會球賽，這次恰巧碰上台灣日，兄弟兩人和樂天女孩一同舞蹈，興奮大喊「好好玩」。

樂天女孩成員壯壯說，剛到美國時，想到要隻身上台，難免有些忐忑害怕，「但來到球場看到很多台灣球迷，跟著我們一起Let’s Go Taiwan，心情非常澎湃，希望今天的比賽可以在我們的應援下，一起加油」。

這是台灣日2005年開辦以來，首度邀請中華職棒球團啦啦隊到場助陣，為活動增加不少亮點。

今天比賽由大都會出戰洛杉磯天使隊，被台灣球迷暱稱「曾公」的資深球評曾文誠受邀擔任開球嘉賓，另安排曾文誠友人、廣告導演盧建彰接球。

曾文誠身穿今年印有Taiwan（台灣）字樣、背號1號的黑色款紀念球衣。他上場前受訪表示，很榮幸擔任開球嘉賓，過去雖有在台灣開球經驗，但台灣日畢竟是台灣人的日子，很多台灣同鄉前來，讓他很感動。

活動另一亮點是旅美大提琴家郭虔哲賽前的美國國歌演奏。郭虔哲先前受訪曾說，這首美國國歌大提琴版本由他親自改編。他今天說，在台灣日穿上台灣的衣服，到美國球場拉美國的國歌，「是我可能一輩子最光榮的一天」。

郭虔哲幾乎整段演出都閉上雙眼，沉醉於其中。同樣身穿紀念球衣的他，演奏完畢後起身擺出勝利姿勢，驕傲秀出背後的Taiwan字樣。

駐紐約辦事處長李光章表示，今年活動有超過5000名台灣僑胞、3萬名美國球迷共襄盛舉，一起愛棒球、愛台灣，是近幾年台灣日參與人數最多的一年。

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