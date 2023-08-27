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MLB／J-Rod開轟速度超越A-Rod 水手7轟痛扁皇家

聯合新聞網／ 綜合報導
羅德里奎茲今天掃出生涯第50轟，是水手隊史最快。 美聯社
羅德里奎茲今天掃出生涯第50轟，是水手隊史最快。 美聯社

近況火燙的水手今天對戰美聯中區墊底的皇家可說是毫不留情，狂掃平隊史紀錄的單場7轟，最終以15：2大敗皇家，拿下近11場的第10勝，八月全隊表現最狂的明星外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天敲出生涯第50轟，也創下隊史最快紀錄。

水手今天展現極佳得分效率，敲出13支安打就攻下15分，因為這13支安打就包含7發全壘打！水手在第三局就靠著單局3轟攻下7分大局，送給皇家先發投手萊爾斯（Jordan Lyles）領先大聯盟的第15敗。包含這場比賽，這是水手隊史第4次單場出現7轟，且是自2002年以來第一次，並首度在主場達成這項壯舉。

明星賽後OPS高達1的羅德里奎茲在第五局跟進隊友打出本季第22轟，同時也是生涯第50發全壘打，持續衝擊單月最佳球員。羅德里奎茲用256場比賽達到全壘打半百大關，超越游擊重砲「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）的269場，是隊史最快達標的球員。

除此之外，羅德里奎茲在前兩季目前共計50轟、60盜壘，和亞古納（Ronald Acuna Jr.）為歷史上唯二生涯前兩季完成「50轟、50盜」里程碑的全能球星。

羅德里奎茲賽後表示，自己對於數字並不在意，但很高興能夠替球隊做出貢獻，「老實說，數字不是我的關注點，我只是對能幫助球隊贏球感到高興，讓我們繼續前行吧，我不會說我們表現很火燙，我們只是竭盡全力打好每一場球。」

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