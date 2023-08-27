MLB／勝利方程式變告別式 馬林魚羅伯森：我丟得像個廢物

馬林魚隊的終結者位置有毒！力拚季後賽的馬林魚在交易大限前為了補強牛棚，從大都會隊交易來了老牌終結者羅伯森（David Robertson），沒想到他入隊後表現水土不服，7次救援機會已砸鍋3次，包含今天將勝利奉送給國民隊，讓馬林魚苦吞近期3連敗。

馬林魚上半季的終結者是左投普克（A.J. Puk），本季他雖拿下15次救援成功但同時砸鍋6次，4.25的防禦率也不及格。為此，馬林魚在731交易大限前從大拍賣的大都會獲得了上半季代班終結者表現搶眼的羅伯森，他在大都會期間繳出拿下4勝2敗14次救援成功，防禦率2.05的佳績，沒想到轉戰邁阿密表現卻嚴重走鐘，在馬林魚10場出賽防禦率高達7.20，十分掙扎。

羅伯森今天在2：1領先情境下登板，開局就因三壘安打、觸身球讓自己陷入危機，雖然阿拉斯（Luis Arraez）的美技守下三壘這分，但兩出局時阿魯（Jake Alu）的穿越安打幫助國民扳平比分，後續捕手史托林（Jacob Stallings）的捕逸讓國民兵不血刃攻下超前分，也為這場比賽定調。

羅伯森賽後難掩失望，表示自己今晚的表現很差勁，「這對我來說是一次糟糕的出賽，我踏上投手丘然後丟掉大家的勝利，這很洩氣，我投得像是個廢物。」羅伯森說：「做為一個後援投手，我們常常要登板，糟糕的是我們終於有機會贏球，但我卻搞砸了，在季後賽的競爭如此激烈下，這真令人沮喪，我們很需要這場勝利。」

馬林魚最近10場比賽吞下了8場敗仗，距離國聯外卡第三的響尾蛇隊已有3場勝差，總教練舒馬克（Skip Schumaker）坦言這場失利對球隊很傷，「羅伯森是經過季後賽考驗的後援投手，他並不是缺乏努力，我相信他已經竭盡所能，但總有些不幸運的球發生在他身上，每個人都在付出自己的所有，所以才讓這次失敗變得更艱難。」