MLB／初登板第2球挨轟不怕 威克斯三振秀飆出一堆紀錄

小熊隊23歲超級新人威克斯（Jordan Wicks）今天登上大聯盟，投出第2球就被海盜隊開路先鋒海耶斯（Ke'Bryan Hayes）轟出陽春砲，但他很快回穩，先發5局狂飆9次三振，幫助小熊10：6贏球，生涯首勝到手。

威克斯在前年大聯盟選秀會首輪被小熊挑中，身手倍受期待，今天在匹茲堡對決海盜，開賽狀況不好，被海耶斯轟出陽春砲後，又被安打、保送、盜壘形成一、三壘有人危機，但他即時展現K功解危。

威克斯從首局無人出局起，連續飆出5次三振，成為小熊自1920年起，初登板締造這項紀錄的新人，而且投到5局退場、連續解決15人次，也是1961年至今，隊史菜鳥初亮相最佳紀錄。

威克斯今天用80球完成5局任務，被揮出2支安打、保送1次，成為小熊從1901年至今，第4位初登板投出9K以上的投手，也是隊史近13年第一人。

「曾在夢中想像，難以置信。」大聯盟首勝到手，威克斯表示，隊友熱烈歡迎，有了他們的依靠，事情就變得容易多了。

小熊打線揮出10支安打、被保送5次，日籍球星鈴木誠也兩支安打都是長打，5局上揮出1分打點三壘打，9局上追加兩分打點二壘打，幫助球隊拉大到4分領先，也是贏球功臣。