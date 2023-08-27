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MiLB／張育成小聯盟單場2安延續手感 鄭宗哲敲二壘打

中央社／ 台北27日電
旅美紅襪隊台灣好手張育成小聯盟3A出賽維持好手感，今天單場2安、連2場出賽有安打。（歐新社資料照片）
旅美紅襪隊台灣好手張育成小聯盟3A出賽維持好手感，今天單場2安、連2場出賽有安打。（歐新社資料照片）

旅美紅襪隊台灣好手張育成小聯盟3A出賽維持好手感，今天單場2安、連2場出賽有安打；小聯盟2A野手鄭宗哲出賽5打數敲出1支二壘打。

美國職棒小聯盟3A波士頓紅襪隊今天與華盛頓國民隊交手，紅襪隊台灣好手張育成昨天比賽單場敲4安，今天先發打2棒、守游擊，維持好手感。

張育成1局上首打席就敲出右外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢，張育成3局上選到四壞保送，4局上吞下三振，7局上敲出一壘方向內野飛球出局。

今天紅襪隊比賽前半段就有攻勢，3局上靠著卡瓦達斯（Niko Kavadas）陽春砲取得領先，4局上再靠著單局2支長打、2次保送攻下3分，國民隊8局下追回3分。

紅襪隊9局上攻勢再起，2人出局後拉斐拉（Ceddanne Rafaela）、張育成接連敲出安打，巴爾德斯（Enmanuel Valdez）二壘打，一棒2分替球隊多添保險分。

張育成今天總計4打數敲出2支安打，選到1次保送、吞下1K，有1得分，賽後打擊率3成57。紅襪隊終場以6比3拿下勝利。

匹茲堡海盜隊小聯盟2A今天與克里夫蘭守護者隊2A交手，海盜隊台灣好手鄭宗哲先發打2棒、守游擊，鄭宗哲1局下敲出二壘方向滾地球出局，2局下、4局下、7局下都敲出外野飛球出局。

9局下海盜隊7比8落後時，鄭宗哲率先敲出左外野方向二壘打，再靠著隊友二壘打跑回球隊追平分，海盜隊靠著再見安打以9比8拿下勝利。

鄭宗哲今天總計5打數敲出1支安打、有1得分，賽後打擊率2成76，目前本季在高階1A敲出12支二壘打，在2A敲出8支二壘打，合計敲出20支二壘打。

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