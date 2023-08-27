MLB／分區龍頭一度被水手超前 薛則領軍終止8連敗趕上

遊騎兵隊近況陷入低潮，39歲老將薛則（Max Scherzer）今天登板改變球隊命運，對雙城隊先發7局失兩分，雖無關勝敗，但讓遊騎兵保住贏球機會，9局上攻下4分奠定江山，終場以6：2獲勝、終止8連敗。

水手隊近況火熱，今天在主場15：2大勝皇家隊，奪下近10戰第9勝，戰績73勝56敗一度躍居美聯西區龍頭，薛則優質先發幫助遊騎兵並列領先。

雙城先發投手萊恩（Joe Ryan）投5局失1分，兩隊形成投手戰，薛則用101球完成7局任務，被揮出4支安打、飆出10次三振，6局下被波蘭柯（Jorge Polanco）轟出陽春砲追平比數，退場時2：2。

薛則7月31日被大都會隊交易到遊騎兵，本月出賽5場有4場優質先發，投出3勝1敗，今天錯過本季第13勝機會；遊騎兵9局上從雙城第5任投手賈克斯（Griffin Jax）的手中攻下4分，終場以4分之差獲勝。