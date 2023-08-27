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MLB／天使未及早檢查是因大谷說不想 天使總管不後悔

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平尺側副韌帶撕裂，天使球團遭質疑未好好保護這位「世界至寶」，總管梅納西（Perry Minasian）今天賽前澄清，他還原在月初就曾提議大谷去照MRI核磁共振檢查，但大谷及他的經紀人婉拒。 路透社
大谷翔平尺側副韌帶撕裂，天使球團遭質疑未好好保護這位「世界至寶」，總管梅納西（Perry Minasian）今天賽前澄清，他還原在月初就曾提議大谷去照MRI核磁共振檢查，但大谷及他的經紀人婉拒。 路透社

大谷翔平尺側副韌帶撕裂，天使球團遭質疑未好好保護這位「世界至寶」，總管梅納西（Perry Minasian）今天罕見在賽前主動召集媒體，澄清外界誤解，他還原在月初就曾提議大谷去照MRI核磁共振檢查，但大谷及他的經紀人婉拒。

大谷的投手身分因傷提前關機，天使目前正於紐約出戰大都會隊，面對的媒體數量又更驚人，昨天梅納西在訪問中承認，大谷先前頻繁抽筋、喊累跳過1次先發時，皆未安排檢查，直到這次1.1局退場才檢查發現傷情，引起外界更強烈的砲轟。

梅納西今天賽前主動聚集媒體，澄清大谷確實沒去檢查，但並非球團沒有安排，本月初就曾提議他去照MRI，「但他與他的經紀人拒絕了，我能理解，當時是手指抽筋，他們當然不覺得需要檢查。」

如果大谷當時就接受檢查，是否可以避免傷勢？梅納西表示，沒有理由相信傷勢在24日之前就存在，「就我們目前所獲得的資訊，這是在前一場出賽出現的狀況。」

梅納西的言語中也透露，自己今天的發言，都是在大谷團隊的同意之下，而天使球團之所以選手說不照就不照，「是因為信賴，這是我們共事3年以來的默契，3年來他也以這樣的方式繳出精彩的賽季。」

梅納西表示，「以我個人來說，我的心情沒有一絲一毫後悔，這就是棒球，本來就會碰到傷情，而這是不走運的一次，對我們所有人來說都很煎熬，對他自己、對棒球這項運動都是。」

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