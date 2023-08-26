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MLB／柯爾7.2局好投率洋基挫光芒 暫居美聯防禦率王

中央社／ 佛羅里達州聖彼得堡25日綜合外電報導
洋基投手柯爾。 路透社
洋基投手柯爾。 路透社

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天於客場迎戰坦帕灣光芒，王牌投手柯爾先發7.2局失2分，幫助洋基以6比2取勝，柯爾的自責分率也降至2.95，暫居美國聯盟防禦率王。

柯爾（Gerrit Cole）主投7.2局被敲3支安打掉2分，其中1分是自責分，並送出11次三振、沒有保送，順利奪下個人本季第11場勝投，且自責分率降至2.95，榮登美國聯盟防禦率王。

洋基打線今天給予柯爾足夠的支援，開路先鋒勒梅休（DJ LeMahieu）繳出單場3安猛打賞，其中包含兩支陽春全壘打。

除了勒梅休的強打表現，隊友托瑞斯（GleyberTorres）和伏爾佩（Anthony Volpe）皆擊出2支安打。

光芒投手埃夫林（Zach Eflin）先發6局被敲7安失2分，送出11次三振、1次保送，投球表現不差，但可惜隊友沒能提供火力奧援，最終苦吞個人本季第8場敗投。

光芒輸球後，本季例行賽戰績來到78勝52敗，暫居美國聯盟東區第2名，同時也是美聯外卡第一席次；今天贏球的洋基，本季戰績來到62勝66敗，但仍於美國聯盟東區墊底。

柯爾 光芒

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