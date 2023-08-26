MLB／大谷翔平負傷照樣掃長打 大都會3度對他祭出保送

大谷翔平負傷出賽，在打擊區上依然威脅性十足，大都會隊日籍投手千賀滉大先發6.2局僅被敲4安打、失2分，送出10次三振，但面對大谷的3打席都未能解決，被敲1支二壘打、2次保送，天使終場以3：1贏球，千賀好投吞敗。

兩軍今天展開3連戰，千賀為大都會打頭陣，大谷則是繼續以打者身分出賽，擔任先發第2棒、指定打擊，2打數敲出1安打，另有3次保送（含1次故意四壞），全場4度上壘。

這場日本選手的投打對決，大谷首打席是連續4顆壞球的保送，第2打席在第3局、一壘有人時上場，大谷將千賀的86.5哩卡特球掃出一支二壘打，攻占二、三壘有人，天使後續靠朱力（Brandon Drury）高飛犧牲打、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）安打各跑回1分。

千賀第5局再度保送大谷，此役兩人對戰的3打席合計13球，其中11球並未進入好球帶。

大谷今天唯一一次被解決是在第8局面對後援投手克拉雷克（Adam Kolarek），敲出一壘方向滾地球出局。

天使先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）投6局被敲2安打、失1分，3局下被林多（Francisco Lindor）敲出陽春砲；天使第7局啟用牛棚，馬上就面臨險境，一出局被攻占一、三壘，尼莫（Brandon Nimmo）打向左外野遭到接殺，左外野手葛里奇克（Randal Grichuk）的阻殺在本壘攻防戰擋下大都會的追平分。

天使則在9局上再掀攻勢，2保送、1安打添保險分，一、三壘有人局面輪到大谷的棒次，大都會決定故意四壞保送，將大谷請上一壘。