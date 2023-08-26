MLB／沒辦法避免大谷翔平受傷？天使教頭：事前無預兆

天使隊日籍好手大谷翔平因手肘尺側副韌帶撕裂，二刀流只剩一刀，本季無法繼續投球，不少球迷怪罪球團「太操」，天使隊總教練尼文（Phil Nevin）說：「我們不斷回想，但事前毫無預兆。」

根據「橘郡紀事報」報導，尼文針對大谷翔平的傷勢表示，「我想球團所有人都很疑惑，有沒有可能做什麼改變避免事情發生，我們絞盡腦汁、不斷自責，但結論是沒有，沒辦法改變，傷勢就是發生了，這很討厭。」

大谷翔平是在24日雙重賽首戰僅投1.1局退場，隨後檢查發現右手肘韌帶受傷，尼文與總經理梅納西（Perry Minasian）都表示，事前毫無受傷的跡象。

尼文表示，我們有跟翔平、水原一平（翻譯）、訓練員聊過，都沒說過有疼痛的地方，「大家要怎麼推理是他們的事，但事實上就是沒有，他只有感覺到疲勞、一點點累了。」

大谷翔平今年因為季前的世界棒球經典賽提早開機，打到7月下旬又開始出現抽筋狀況，還曾因手指起水泡或指甲斷裂提前退場，都成為外界質疑天使隊不夠保護這位超級球星的理由。

尼文表示，大谷翔平在跳過一次先發後，整周的感覺都很好，牛棚投起來也不錯，「只不過在那個第2局，出現了狀況。」