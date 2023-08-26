快訊

蘇拉颱風中元節進逼 恐達強颱等級 4地區首當其衝

MLB／大谷韌帶撕裂繼續打DH 天使總管：打到他說不打了

美「大黃蜂戰機」墜毀加州軍事基地附近 飛行員罹難

MLB／沒辦法避免大谷翔平受傷？天使教頭：事前無預兆

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平(中)於今天對大都會出賽。 路透社
大谷翔平(中)於今天對大都會出賽。 路透社

天使隊日籍好手大谷翔平因手肘尺側副韌帶撕裂，二刀流只剩一刀，本季無法繼續投球，不少球迷怪罪球團「太操」，天使隊總教練尼文（Phil Nevin）說：「我們不斷回想，但事前毫無預兆。」

根據「橘郡紀事報」報導，尼文針對大谷翔平的傷勢表示，「我想球團所有人都很疑惑，有沒有可能做什麼改變避免事情發生，我們絞盡腦汁、不斷自責，但結論是沒有，沒辦法改變，傷勢就是發生了，這很討厭。」

大谷翔平是在24日雙重賽首戰僅投1.1局退場，隨後檢查發現右手肘韌帶受傷，尼文與總經理梅納西（Perry Minasian）都表示，事前毫無受傷的跡象。

尼文表示，我們有跟翔平、水原一平（翻譯）、訓練員聊過，都沒說過有疼痛的地方，「大家要怎麼推理是他們的事，但事實上就是沒有，他只有感覺到疲勞、一點點累了。」

大谷翔平今年因為季前的世界棒球經典賽提早開機，打到7月下旬又開始出現抽筋狀況，還曾因手指起水泡或指甲斷裂提前退場，都成為外界質疑天使隊不夠保護這位超級球星的理由。

尼文表示，大谷翔平在跳過一次先發後，整周的感覺都很好，牛棚投起來也不錯，「只不過在那個第2局，出現了狀況。」

大谷翔平 天使 牛棚

延伸閱讀

MLB／本季無法再投球 美媒氣到痛批天使罔顧大谷健康

MLB／大谷翔平上壘後被狂戳 克魯茲：想確認是不是真人

MLB／投手大谷因傷本季關機 打者翔平是否續戰有待觀察

MLB／大谷翔平投打兩頭燒操爆韌帶？天使總管不同意

相關新聞

MLB／大谷韌帶撕裂繼續打DH 天使總管：打到他說不打了

大谷翔平手肘尺側副韌帶撕裂，繼續作為指定打擊出賽，靜待第二意見評估，天使隊總經理梅納西（Perry Minasian）表...

MLB／沒辦法避免大谷翔平受傷？天使教頭：事前無預兆

天使隊日籍好手大谷翔平因手肘尺側副韌帶撕裂，二刀流只剩一刀，本季無法繼續投球，不少球迷怪罪球團「太操」，天使隊總教練尼文...

MLB／大谷仰頭不解好球帶 美數據網站：逮到和母星聯絡

大谷翔平帶著撕裂的手肘韌帶，繼續作為指定打擊出賽，今天面對大都會隊先發投手千賀滉大第2打席，一記根據K-Zone顯示並未...

MLB／狂飆12K但抽筋退場成隱憂 響尾蛇凱利：很沮喪

響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）今對紅人，主投7局僅挨1安，飆出平生涯紀錄的12次三振，但直到退場仍等不到隊友火力支援，無緣勝投，賽後凱利表示在比賽中又發生右腿抽筋問題。 凱利本

MLB／遷離奧克蘭引球迷眾怒 老闆自曝收購球隊後就想搬

運動家執意要將球隊遷離奧克蘭，加上球團近年擺爛及賣掉明星球員等行為，讓當地球迷大為不滿要求老闆賣球隊。不過面對球迷的批評與嘲諷，老闆費雪（John Fisher）不為所動，更表示從2005年接手球隊後

MLB／賈吉、史丹頓開轟無法救洋基 牛棚康利承認被看穿

洋基打線有復甦跡象，今天面對國民隊，賈吉（Aaron Judge）和史丹頓（Giancarlo Stanton）同天開轟，不過牛棚大將康利（Tommy Kahnle）放火，最終以5：6輸球。 賈

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦