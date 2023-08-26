MLB／大谷韌帶撕裂繼續打DH 天使總管：打到他說不打了

大谷翔平手肘尺側副韌帶撕裂，繼續作為指定打擊出賽，靜待第二意見評估，天使隊總經理梅納西（Perry Minasian）表示，「他熱愛比賽，這正是他目前所做的。」若最終評估需要進行TJ韌帶置換手術，趕在9月初動刀，才能讓「打者翔平」有機會趕上2024年開季。

大谷的投手角色提前關機，今天繼續作為第2棒、DH出戰大都會，面對日籍先發投手千賀滉大。

「在第二意見出來之前，他會繼續出賽，就像今天一樣，他會繼續打，直到他告訴我們他不打了。」梅納西表示，大谷今年的成績絕對是特殊的一年，他對球團意義重大，「我們都很期待他能繼續待在打線裡。」

梅納西表示，「大谷非常清楚現在的狀況，但我們想不了那麼遠，我們只能擔心今天，而他熱愛比賽，這正是他現在所做的，事實是他還能繼續打、幫助我們贏球。」

天使教頭尼文（Phil Nevin）透露，大谷繼續出賽，對團隊是很大的鼓舞，即便在診斷出韌帶傷勢後，「他的臉上依然掛著笑容，依然與隊友打鬧，就和診斷出傷情前的他一樣，他只是單純熱愛比賽。」

大聯盟官網指出，若大谷最終評估需要動TJ手術，趕在9月初動刀，將讓他有機會趕上2024年開季，但「投手大谷」不僅會整季報銷，且第二度動TJ會讓復健增加更多變數，重返投手丘的難度提高。