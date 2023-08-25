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MLB／遷離奧克蘭引球迷眾怒 老闆自曝收購球隊後就想搬

聯合新聞網／ 綜合報導
面對球迷訴求老闆費雪（John Fisher）不為所動，更表示從2005年接手球隊後，就想要搬家。 歐洲新聞圖片社
面對球迷訴求老闆費雪（John Fisher）不為所動，更表示從2005年接手球隊後，就想要搬家。 歐洲新聞圖片社

運動家執意要將球隊遷離奧克蘭，加上球團近年擺爛及賣掉明星球員等行為，讓當地球迷大為不滿要求老闆賣球隊。不過面對球迷的批評與嘲諷，老闆費雪（John Fisher）不為所動，更表示從2005年接手球隊後，就想要搬家。

運動家老闆費雪自2005年從前老闆肖特（Steve Schott）手中收購運動家隊以來，運動家就被外界貼上摳門又落後的球隊，即便自己身為服飾品牌GAP的老闆，卻從沒想過要掏錢出來經營球隊，對於球隊與球迷的需求至若罔聞，甚至不斷將錯誤歸咎在球迷身上，也讓外界紛紛要求費雪賣球隊。

不過費雪近期接受拉斯維加斯雜誌記者阿克斯（Mick Akers）表示自己根本沒想過賣球隊，「我沒有考慮過出售球隊，」並表示他跟伍夫（Lew Wolff）自從收購球隊後就一直想搬家，認為搬家後就能夠解決運動家又老又窮的問題。

運動家與奧克蘭運動場（Oakland Coliseum）租約將於2024年到期，而拉斯維加斯的新球館預計最早得等到2028年才會完工，這將使運動家未來3年的主場存在不確定性。

費雪告訴阿克斯，「新球場的收入將比現在還要高得多，這將使我們能夠擁有更高的球隊薪資。」在後來的採訪中，費雪聲稱運動家隊預計本季的運營虧損高達4000萬美元，並表示在2020縮水賽季期間更損失約1.75億美元。

運動家已經近十年沒有在仲裁前留下新秀，上一名提早續約的球員得追朔到杜立特（Sean Doolittle）當初簽的4年合約，費雪認為主因是市場的規模、球場問題和轉播權利金讓他們沒有辦法花錢留下，不過現在換球場後，「能讓運動家留住我們的年輕潛力，而不是難過地看到他們離隊。」

運動家已正式向MLB正式提出搬家申請，但費雪必須獲得4分之3的球隊同意才能動作，目前仍沒未確定何時安排投票，外界預計最終運動家仍會獲得大多數老闆的支持。

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