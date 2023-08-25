MLB／賈吉、史丹頓開轟無法救洋基 牛棚康利承認被看穿

洋基打線有復甦跡象，今天面對國民隊，賈吉（Aaron Judge）和史丹頓（Giancarlo Stanton）同天開轟，不過牛棚大將康利（Tommy Kahnle）放火，最終以5：6輸球。

賈吉近期手感加溫，今天第1局就轟出陽春砲，助洋基先馳得點。國民3局上追平，3局下洋基隊托雷斯（Gleyber Torres）兩分砲再度超前。

Déjà vu all over again. #AllRise pic.twitter.com/uRUpDruBsZ — New York Yankees (@Yankees) 2023年8月24日

洋基帶著2分領先進入7局上，康利在1人出局二壘有人情況登板，他先三振亞當斯（Riley Adams），但接下來被阿魯（Jake Alu）敲安丟1分。隨後遭寇爾（Alex Call）及阿布姆斯（CJ Abrams）敲「背靠背」全壘打，這局洋基失掉3分，以3：5落後。

CJ Abrams demolishes this baseball as the @Nationals go back-to-back in the Bronx. 😳 pic.twitter.com/p9lzO3FLo8 — MLB (@MLB) 2023年8月24日

史丹頓8局下也轟出陽春砲，國民9局上靠安打串聯再得1分，史丹頓9局下再敲出1分打點安打，但最終洋基仍以5：6輸球。目前戰績61勝66敗，落後外卡第3的太空人隊10場勝差。

Giancarlo Stanton sends a solo shot out to pull the Yankees within one.



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康利賽後果不其然成為球迷揶揄的對象，有球迷開玩笑表示洋基要送他上火星。康利受訪時承認自己最近太依賴變速球，「大家開始注意到我的投球策略，我得開始做調整。」紐約郵報指出，康利本季變速球使用率79.6%創生涯新高，速球只有17.6%。