MiLB／未能延續前役手感 張育成打擊繳白卷還吞K
旅美好手張育成近期被下放到紅襪3A出賽，今日先發對上國民3A，不過未能延續昨日打擊的火燙手感，4打數繳白卷，還吞下1次三振，球隊最終仍以4比3贏球。
張育成今日先發第6棒、游擊手，2局上的首打席中外野深遠飛球遭接殺，4局上張育成面對變化球，收棒不及遭一壘審判定三振出局，6局上則是在球隊二、三壘有人的情況下，敲出滾地球，被投手正面接住傳往一壘出局，8局上球隊此時攻佔上一、二壘，張育成有打點機會，可惜沒能把握敲出雙殺打。
張育成今天總計4打數沒有安打，吞下1次三振，賽後打擊率下降到0.265。
紅襪隊全場敲出6支安打，其中前5局雙方以2:2平手，6局上，紅襪靠著對手傳球失誤，一次攻進2分奠定勝基，最後以4比3收下勝利，目前張育成連5場出賽，球隊拿下4連勝。
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