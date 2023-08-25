MLB／洋基瀕臨淘汰仍不願提早關機 柯爾：我有領薪水

洋基歷經難堪的9連敗後，打進季後賽的機率可說是微乎其微，不過陣中王牌先發柯爾（Gerrit Cole）卻不會為了保護手臂而提早關機。

柯爾去年總共投了200.1局，然後在季後賽又多投了18.2局，本季幾乎無緣季後賽的情況下，柯爾認為無論今年剩餘的賽季發生什麼事，他都需要為明年球季做好準備，「如果我要投到250局，也許我會這麼做，但我現在至少需要投到205~210局。因為疫情過後我發現這反而變成了一個挑戰，我必須盡力去維持局數的累積，這些事不可能從其他地方取代，你必須每年都投到這樣。」

柯爾解釋為甚麼不願在本季提早關機，「實際上距離還很遠，但只要我們不在淘汰邊緣，我就會繼續投球，而且不僅僅是這個原因，我們要打162場比賽，這是我所給予的承諾，我給球隊的承諾是投完33或34次先發。我自己希望能達到這一點，因為我有拿到薪水。」

柯爾後續也被問到自己的表現跟球隊的表現有所差異，他則認為身為一名職業球員，無論是排名第一還是被淘汰，都應該對自己有一定的標準，而不該跟周遭的環境有所關連。

柯爾目前已投了160.1局，出賽26場拿下10勝4敗，防禦率3.03，接下來他將在明日對陣光芒的比賽中先發上陣。其中柯爾在防禦率、先發場次和投球局數目前都是美聯榜首。