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MLB／投手大谷本季已登出 打者翔平決定效仿「他」繼續打

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷本季確定不會再登板，不過根據最新消息，大谷仍會以打者身分打滿剩餘的賽季。 路透社
大谷本季確定不會再登板，不過根據最新消息，大谷仍會以打者身分打滿剩餘的賽季。 路透社

天使隊球星大谷翔平昨日雙重賽首戰只投1.1局就退場，第2場以指定打擊續戰，不料賽後診斷結果竟是右手肘尺側副韌帶撕裂，本季確定不會再登板，不過根據最新消息，大谷仍會以打者身分打滿剩餘的賽季。

大谷昨日首戰擔任先發第2棒和投手，並在1局下就轟出一發兩分砲，幫助球隊率先破蛋，再次坐上大聯盟全壘打王的寶座。不過大谷在2局上投球時，向場邊教練示意自己不能再投下去，總教練尼文（Phil Nevin）賽後僅表示是手臂疲勞，第二場大谷續打，5打數僅敲出1安打。

雙重賽後，大谷經核磁共振檢查，確定為右手肘尺側副韌帶撕裂，目前仍不確定大谷是否會進行手術，不過總管米納希安（Perry Minasian）表示，接下來天使與大都會連戰，大谷仍會以指定打擊的身份上場。

過去大谷就曾負傷上場，早在2018年球季，他同樣就被診斷出尺側副韌帶的2級扭傷，不過他當時選擇施打PRP治療，並以打擊的身分出場，直到球季結束後，才動刀TJ手術。

實際上右肘尺副韌帶撕裂對於打者的影響較小，費城人強打哈波（Bryce Harper）在去年5月時被診斷出右肘尺副韌帶撕裂，一樣是無法投球但可以打擊，上季他的打擊三圍仍是不俗的.286/.364/.514，OPS+達146，季後賽更是繳出.349/.414/.746的打擊三圍，直到休賽季才動刀TJ手術。

手術 連戰 天使 大都會 Bryce Harper

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