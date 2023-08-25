MLB／專家估大谷身價掉1億美元 各隊搶人態勢不會改變

大谷翔平手肘尺側副韌帶撕裂，「投手大谷」的2023年賽季提前落幕，預計續以指定打擊出賽，外界熱議傷勢對他季後投入自由市場的身價影響，「洛杉磯時報」詢問5位球團高層、經紀人的看法，認為各隊投入爭奪戰的態勢不會改變，大谷仍然可望得到一紙破紀錄的合約。

一位球隊高層表示，大谷的合約總額勢必受到影響，但不會改變各隊想簽下他的想法。另一位球團高層也認為，想要大谷的所有球隊依然會投入這場爭奪戰，「他的全壘打、整體攻擊指數都在全聯盟領先，他依然是很有價值的選手。」他預測大谷的下一份合約將是8年4億美元，附帶逃脫權和激勵獎金。

另一位高層指出，大谷的價值是否受到影響，要取決於他的傷勢程度，若嚴重到必須進行5年來第2度TJ手術，「他的投球成為問號，這絕對會減損他的價值，我認為合約中的逃脫條件會成為大谷陣營重要的考慮要素。」

一位經紀人直言：「大谷會沒事的，我不覺得這次傷勢會對他的價值帶來重大傷害。」他指出若大谷的下一份合約是長約，預期將有複數個逃脫權及高額激勵獎金，也不排除先簽類似2年1億美元的短約，證明自己依然能投後，在2025年季後再次投入自由市場。

大谷的合約一直是今年熱議話題，總額從5億美元炒到6億美元，而不少專家意見認為這次傷勢對他的合約總額所造成的殺傷力，可能超過1億美元，但依然會是一紙史上最大合約。