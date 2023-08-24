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MLB／白襪2高層被炒魷魚 76歲前總仔拉魯沙復出卻不當教頭

聯合新聞網／ 綜合報導
76歲白襪前總教練拉魯沙（Tony La Russa）將再次重出江湖，但這次不是執教，而是擔任白襪隊顧問。 路透社
76歲白襪前總教練拉魯沙（Tony La Russa）將再次重出江湖，但這次不是執教，而是擔任白襪隊顧問。 路透社

白襪老闆前日將球隊執行副總裁威廉斯（Ken Williams）以及總管哈恩（Rick Hahn）開除，目前球隊陷入群龍無首的狀況。根據消息指出，76歲白襪前總教練拉魯沙（Tony La Russa）將再次重出江湖，不過這次不是在球場上運籌帷幄，而是以顧問的身分回到白襪。

過去10年白襪曾經歷過一次大重建，並在2020年與2021年打進季後賽，不過只在季後賽贏了兩場，去年白襪以81勝81敗的五成戰績結束賽季，但今年卻因為休息室氣氛的問題，讓他們本季僅拿下50勝77敗。

最後白襪大老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）只能忍痛開除威廉斯和哈恩，並找回拉魯薩擔任球隊的顧問，希望他能發揮經驗，幫助球隊尋找下一個管理人才。

根據消息透露，白襪球員發展總監蓋茲（Chris Getz）和前皇家總管莫爾（Dayton Moore）會是球隊新任總管的熱門人選。

拉魯薩曾在21及22賽季擔任白襪的總教練，不過由於心臟問題，拉魯薩在22年向球隊請假，最終在球季末辭去總教練的位置，並選擇退休。不過在他退休後，接任的葛里佛（Pedro Grifol）依舊無法將隊伍步入正軌，本季白襪僅拿下50勝77敗。

白襪 拉魯薩

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