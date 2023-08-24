MLB／傳釀酒人差點換來大都會重砲 包裹內驚見百大榜眼

旅美紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發出賽，主投1.2局被敲6支安打其中包括2發全壘打失6分，日籍打者筒香嘉智也在本場出賽，面對劉致榮更掃出加盟後的首發全壘打。 劉致榮所處的紅襪隊2A今天與舊金

2023-08-24 13:30