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MLB／傳釀酒人差點換來大都會重砲 包裹內驚見百大榜眼

聯合新聞網／ 綜合報導
近期有更多交易消息被爆出，釀酒人曾向大都會探詢交易當家重砲阿隆索（Pete Alonso），並差點就完成交易。 路透社
近期有更多交易消息被爆出，釀酒人曾向大都會探詢交易當家重砲阿隆索（Pete Alonso），並差點就完成交易。 路透社

大都會隊在交易大限前清倉大拍賣，將眾多主力球員打包送走，換回潛力新秀。近期有更多交易消息被爆出，釀酒人曾向大都會探詢交易當家重砲阿隆索（Pete Alonso），並差點就完成交易。

本季大都會戰績令人失望，不過阿隆索依舊繳出優質表現，本季出賽119場，繳出39轟，95分打點，雖然打擊率僅2成24不若以往，但整體攻擊指數（OPS）.856仍遠高於聯盟平均。

根據《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）引述釀酒人球團內部消息，這筆交易差點就要達成，並透露釀酒人願意丟出目前大聯盟百大排名第2的外野大物喬里奧（Jackson Chourio），以換取阿隆索來提升球隊貧弱的打線。

不過最終交易沒有成形，昨日賽後阿隆索也被記者問到交易傳聞，阿隆索表示，「我不知道未來會如何，但此時此刻，我是大都會的一員，而我也樂在其中，我會每天穿上球衣，替紐約出戰。」

阿隆索上賽季獲得1年740萬美元的合約，今年身價直接大漲，和大都會再度達成協議，確定簽下1年1450萬美元的大約，與藍鳥隊小葛雷諾Vladimir Guerrero Jr.）並列薪資仲裁一壘手單季最高記錄，明年球季結束後，阿隆索將成為自由球員，屆時不論加入任何一隊都能提升不小的戰力。

薪資 指數 紐約 大都會 釀酒人 Vladimir Guerrero Jr. 小葛雷諾

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