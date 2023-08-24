MLB／傳釀酒人差點換來大都會重砲 包裹內驚見百大榜眼
大都會隊在交易大限前清倉大拍賣，將眾多主力球員打包送走，換回潛力新秀。近期有更多交易消息被爆出，釀酒人曾向大都會探詢交易當家重砲阿隆索（Pete Alonso），並差點就完成交易。
本季大都會戰績令人失望，不過阿隆索依舊繳出優質表現，本季出賽119場，繳出39轟，95分打點，雖然打擊率僅2成24不若以往，但整體攻擊指數（OPS）.856仍遠高於聯盟平均。
根據《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）引述釀酒人球團內部消息，這筆交易差點就要達成，並透露釀酒人願意丟出目前大聯盟百大排名第2的外野大物喬里奧（Jackson Chourio），以換取阿隆索來提升球隊貧弱的打線。
不過最終交易沒有成形，昨日賽後阿隆索也被記者問到交易傳聞，阿隆索表示，「我不知道未來會如何，但此時此刻，我是大都會的一員，而我也樂在其中，我會每天穿上球衣，替紐約出戰。」
阿隆索上賽季獲得1年740萬美元的合約，今年身價直接大漲，和大都會再度達成協議，確定簽下1年1450萬美元的大約，與藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）並列薪資仲裁一壘手單季最高記錄，明年球季結束後，阿隆索將成為自由球員，屆時不論加入任何一隊都能提升不小的戰力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言