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MLB／天使真的慘了…大谷翔平韌帶撕裂 投手大谷本季關機
大谷翔平今天在天使隊雙重賽首戰登板投球，但僅投1.1局就退場休息，第二場以指定打擊身分打滿全場，不料賽後診斷結果出爐，大谷翔平尺側副韌帶撕裂，投手大谷要提前關機。
根據「橘郡紀事報」記者弗雷契爾（Jeff Fletcher）指出，大谷翔平因為尺側副韌帶撕裂傷，確定的是本季不會再投球，目前尚未決定是否進行手術。
ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）也證實，天使隊總管梅納西（Perry Minasian）向記者說明此事，而大谷翔平在2018年就曾因右肘尺側副韌帶受傷，進行過一次韌帶置換手術（Tommy John）。
投手大谷今年在投手丘上繳出10勝5敗、防禦率3.14，132局投出167次三振的成績，打者翔平也有著44轟、91分打點、3成04打擊率的誇張數據，是年度MVP大熱門，如今投手數據無法再增加。
更重要的是，今年球季結束後，大谷翔平將成為自由球員，如今出現傷勢，勢必影響他的身價。
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