快訊

午後對流旺 從北到南13縣市大雨特報

反制日本核汙水排海 大陸宣布全面暫停日本水產品進口

「為什麼推我？」賴品妤病友身分出席衛教記者會 媒體狂追推擠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／天使真的慘了…大谷翔平韌帶撕裂 投手大谷本季關機

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使最壞的消息，大谷翔平尺側副韌帶撕裂，投手大谷要提前關機。 路透社
天使最壞的消息，大谷翔平尺側副韌帶撕裂，投手大谷要提前關機。 路透社

大谷翔平今天在天使隊雙重賽首戰登板投球，但僅投1.1局就退場休息，第二場以指定打擊身分打滿全場，不料賽後診斷結果出爐，大谷翔平尺側副韌帶撕裂，投手大谷要提前關機。

根據「橘郡紀事報」記者弗雷契爾（Jeff Fletcher）指出，大谷翔平因為尺側副韌帶撕裂傷，確定的是本季不會再投球，目前尚未決定是否進行手術。

ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）也證實，天使隊總管梅納西（Perry Minasian）向記者說明此事，而大谷翔平在2018年就曾因右肘尺側副韌帶受傷，進行過一次韌帶置換手術（Tommy John）。

投手大谷今年在投手丘上繳出10勝5敗、防禦率3.14，132局投出167次三振的成績，打者翔平也有著44轟、91分打點、3成04打擊率的誇張數據，是年度MVP大熱門，如今投手數據無法再增加。

更重要的是，今年球季結束後，大谷翔平將成為自由球員，如今出現傷勢，勢必影響他的身價。

大谷翔平 天使 自由球員

延伸閱讀

MLB／大谷翔平敲第44轟但…僅投1.1局退場 教頭解釋了

威廉波特／最愛的超級英雄是大谷翔平 日本小球員萌樣引熱議

MLB／大谷翔平24日投雙重賽午場 再演二刀流奇蹟日？

MLB／大谷翔平休兵、歐森熄火 阿隆索近5戰4轟逼近了

相關新聞

MLB／天使真的慘了…大谷翔平韌帶撕裂 投手大谷本季關機

大谷翔平今天在天使隊雙重賽首戰登板投球，但僅投1.1局就退場休息，第二場以指定打擊身分打滿全場，不料賽後診斷結果出爐，大...

MLB／洋基總管坦言本季是災難 賈吉自曝隊友常虧沒三響砲

洋基隊創下隊史自1982年以來最長連敗紀錄，總管凱許曼（Brian Cashman）直言這賽季是場災難，會找出解決方法。今天洋基靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）生涯首次三響砲，以9：1擊退國

MLB／裁判認定抹油「手非常黏 」教士旅日守護神遭驅逐出場

教士隊今日以4比0完封馬林魚，拿下本季第61勝，不過比賽中卻發生插曲，教士後援投手蘇亞雷斯（Robert Suarez）未能通過裁判的檢查遭驅逐出場，賽後將面臨10場禁賽處罰。 蘇亞雷斯在8局上

MiLB／被筒香嘉智開轟打退場 劉致榮1.2局狂失6分本季最慘

旅美紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發出賽，主投1.2局被敲6支安打其中包括2發全壘打失6分，日籍打者筒香嘉智也在本場出賽，面對劉致榮更掃出加盟後的首發全壘打。 劉致榮所處的紅襪隊2A今天與舊金

MLB／藤浪9上登板連飆3K守住勝利 助金鶯美東內戰捕藍鳥

金鶯隊與藍鳥隊今日進行美東內戰，日籍投手藤浪晉太郎9上登板後援，面對藍鳥中心棒次連飆3K，成功守住勝利，率隊以7比0贏球。 前8局打完金鶯以7比0大幅領先藍鳥，藤浪9局上登板，面對藍鳥2到4棒通

MLB／魔球恐消失在大聯盟！昔日螺旋球大物2度遭DFA

白襪近期宣布將哈尼威爾（Brent Honeywell Jr.）DFA，若後續將其釋出，這代表「失傳魔球」螺旋球恐將消失在聯盟當中。 哈尼威爾以罕見的螺旋球（Screwball）聞名，生涯從光芒

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦