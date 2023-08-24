MiLB／被筒香嘉智開轟打退場 劉致榮1.2局狂失6分本季最慘
旅美紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發出賽，主投1.2局被敲6支安打其中包括2發全壘打失6分，日籍打者筒香嘉智也在本場出賽，面對劉致榮更掃出加盟後的首發全壘打。
劉致榮所處的紅襪隊2A今天與舊金山巨人隊2A交手，其中紅襪隊今日派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮開賽連續解決兩名打者，不過後面被筒香嘉智敲出安打，又接連送出保送和長打攻擊，單局失3分。
劉致榮2局續投，沒想到狀況依舊不穩，開局就被敲出2壘安打，又被下一棒打者敲出2分砲，劉致榮後面回穩連續解決2棒，不過再次面對筒香嘉智，劉致榮再度挨轟，被對手一棒打退場。
總計本場比賽，劉致榮花44球投1.2局，被敲6支安打(2發全壘打)，投出1次三振、1次保送，失掉6分全是責失分，劉致榮承擔敗戰投手，賽後防禦率升至5.51。
近期剛跟巨人簽下小聯盟約的筒香嘉智擺脫前一場沒有安打的低潮，本場比賽4打數4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，有1次三振和1次保送。
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