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MLB／魔球恐消失在大聯盟！昔日螺旋球大物2度遭DFA

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪近期宣布將哈尼威爾（Brent Honeywell Jr.）DFA，若後續將其釋出，這代表「失傳魔球」螺旋球恐將消失在聯盟當中。 法新社
白襪近期宣布將哈尼威爾（Brent Honeywell Jr.）DFA，若後續將其釋出，這代表「失傳魔球」螺旋球恐將消失在聯盟當中。 法新社

白襪近期宣布將哈尼威爾（Brent Honeywell Jr.）DFA，若後續將其釋出，這代表「失傳魔球」螺旋球恐將消失在聯盟當中。

哈尼威爾以罕見的螺旋球（Screwball）聞名，生涯從光芒起家，百大最高曾來到第12名，不過哈尼威爾擁有「痛痛人」屬性，在18到20年連三季因傷報銷，26歲前就接受4次手肘手術，最終光芒只能忍痛將其送往運動家，不過在運動家一場都沒投，季末未獲續約成為自由球員

休賽季後，哈尼威爾轉戰多明尼加冬盟，出賽7場，其中先發6次，主投28局、防禦率僅0.96，成功吸引教士隊的注意，獲得教士青睞，今年共出賽36場，拿下2勝6敗，防禦率4.05，不過進階數據相當慘澹，FIP(投手獨立防禦率)高達5.24，因此教士主力傷癒歸隊後，沒有下放權的哈尼威爾，自然就被DFA。

白襪不久後決定撿走哈尼威爾，但他本人表現相當糟糕，5.2局投球，狂失7分，投出3次三振和3次保送，今日再度被球團指定讓渡，也是本季第二次，大聯盟生涯恐告終，。

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