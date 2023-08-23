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MLB／太空人重砲關門竟夾傷手指 韋蘭德飆罵柯拉繳好投奪勝

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德。 美聯社
韋蘭德。 美聯社

太空人隊重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）關門不慎夾傷左手食指，因此缺席今天太空人面對紅襪隊之戰，不過太空人仍在韋蘭德（Justin Verlander）6局好投領軍下，以7：3贏球。

艾瓦瑞茲本季出賽80場，累積21轟、68分打點，打擊率2成78。太空人教頭貝克（Dusty Baker）透露艾瓦瑞茲傷勢不嚴重，但食指仍會疼痛，他希望這傷勢只會讓艾瓦瑞缺席1或2場。

太空人今天在主場迎戰紅襪，推出塞揚強投韋蘭德先發，他主投6局狂飆9K無失分，只被敲5安、投出1次保送。太空人打線7局下打出4分大局，取得7：0領先。儘管紅襪最後2局做出反擊，太空人仍以7：3帶走勝利。

值得一提的是第二局有段插曲，韋蘭德投球時向主審表示誤拿到西語版的PitchCom，需要更換成英語版的，比賽因此中斷一段時間，讓紅襪教頭柯拉（Alex Cora）進場詢問主審是否該判一顆壞球，沒想到韋蘭德見狀直接對柯拉飆髒話，並要他滾開，完全無視過去兩人曾在太空人共事過。至於火氣大的柯拉還是在第七局因抗議好球帶被趕出場。

太空人 紅襪 韋蘭德

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