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MLB／楚奧特回來了！ 手還在痠但為季後賽「每天都想上」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
楚奧特帶著還會痠痛的手重返先發第2棒、中外野手，排在大谷前面。 路透社
楚奧特帶著還會痠痛的手重返先發第2棒、中外野手，排在大谷前面。 路透社

大谷翔平有援軍了，天使隊今天對戰紅人隊的比賽，楚奧特（Mike Trout）重返先發第2棒、中外野手，排在大谷前面，但左手鉤狀骨骨折的他真的傷癒了嗎？楚奧特坦言還有些痠痛，但為了季後賽義不容辭，「每一天都想上場。」

楚奧特是在7月初對教士隊打擊時傷到左手腕，休息了7周才歸隊，透過幾次投打對決確認狀況，沒有復健賽就直接回歸，「這是一段漫長的時間。」楚奧特今天受訪時表示：「我很興奮能夠回來。」

楚奧特也坦言，目前受傷的部位還是會感到痠痛，但在可以忍受的範圍，「有些醫生叮嚀我不能夠再受傷了，但我很開心能夠回到隊友身邊。」

在楚奧特缺陣的38場比賽裡，天使隊是16勝22敗，戰績也滑落到61勝64敗不到5成勝率，在美聯外卡距離水手隊還有9場勝差，離季後賽的目標漸行漸遠。

楚奧特知道自己可能剩下球季都必須與傷痛為伍，但他需要盡快歸隊，「球隊有點小低潮，但我們還有37場比賽，現在的成績不如我們預期，但我們不會放棄，時間已經不夠了，所以我希望每一天都能上場。」

天使隊在楚奧特缺陣期間進行數筆補強，但對戰績提升效果有限，總教練尼文（Phil Nevin）表示，楚奧特的歸隊會是一大助力，「有些人沒跟他合作過，他在休息室能夠帶動每個人，現在有他回來對所有人都是一劑強心針。」

楚奧特在受傷前的81場比賽敲出18轟、44分打點，打擊率2成63，尤其是最近15場更是3成33打擊率、4轟，手感正火燙時受傷，也讓大谷翔平少了一名強力支援。

楚奧特 天使 大谷翔平

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