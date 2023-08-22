MLB／「神鱒」回歸就在明天？天使教頭：還不是100%

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）即將回歸，但會不會是明天？總教練尼文（Phil Nevin）不說死，明天看過楚奧特的狀況後再做決定。

楚奧特在7月4日之戰揮棒時導致左手鉤狀骨折，一路缺賽至今，天使昨天把外野手亞當斯（Jordyn Adams）下放，引起外界揣測楚奧特可能在今天歸隊，尼文對此回應，還不是100%確定。

「是的，亞當斯移出名單了，但如果明天我們認為楚奧特還沒準備好，我們也有其他選項。」尼文表示，明天還會再確認一次楚奧特的狀況，「他今天已經好多了，但能否負荷比賽，我們明天會做出決定。」

鉤狀骨折傷勢復原約需4到8周，而楚奧特至此休兵約7周，一般預料就算不是明天，在這波與紅人3連戰歸隊可能性高。

楚奧特受傷之際，天使戰績45勝42敗，現在則是61勝64敗，在他缺陣期間為16勝22敗，目前在美聯外卡之爭差距8.5場，想要打進季後賽需要寄望奇蹟出現。