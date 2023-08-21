MLB／塞揚老將絕處逢生 雙城凱柯6.1局完全比賽宰海盜

2015年塞揚獎得主凱柯（Dallas Keuchel）早已不復當年王牌身手，連續兩年無法在大聯盟待上完整賽季，今年直到八月初才因為雙城鬧先發荒才重回大聯盟。凱柯頂著隨時可能被送回小聯盟的壓力，在本季第三場表現繳出回春表現，前6.1局更是完全比賽，幫助雙城以2：0擊敗海盜。

凱柯去年被遊騎兵釋出後，休賽季乏人問津，直到六月才與雙城簽下一紙小聯盟合約，在小聯盟先發6場繳出防禦率1.13的成績後，凱柯因王牌投手萊恩（Joe Ryan）受傷而重返最高殿堂。

凱柯前兩場合計6.2局掉7分，隨著萊恩復原狀況理想近期將重返輪值，凱柯在大聯盟有很高機會待不下去，不過他在這場比賽展現昔日塞揚實力，前六局沒有讓任何一個人上壘，直到第七局才被明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）敲安破功，這是自2011年的李瑞安諾（Francisco Liriano）後雙城再次有左投手將完全比賽帶到這麼長的局數。

賽後凱柯坦承，自己其實投完第六局時就有點累，但仍跟總教練波德利（Rocco Baldelli）撒謊說能堅持下去，「當時我對二縫線速球的控制很糟糕，很幸運能抓到那半局第一個出局數，我知道自己已筋疲力竭，所以那支安打是個解脫，但同時也清楚我已盡我所能了。」

凱柯說：「每次踏上投手丘我都很享受，我從來不覺得這是理所當然的，它是個如此競爭又殘酷的舞台，以至於時光飛逝而你卻往往無法享受其中，所以我每次都希望自己能多享受一點。」

這場勝利過後，雙城在美聯中區領先守護者來到本季新高的6場。