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MLB／鈴木誠燦笑開轟擺脫低潮 小熊主帥：他身上背負太多

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也開轟後相當興奮。 法新社
鈴木誠也開轟後相當興奮。 法新社

日籍外野手鈴木誠也今年因傷勢延後開季時間，也影響到了打擊的穩定性，不過他在八月中逐漸找回強打本色，今天對戰皇家敲出本季第12轟，在繞壘時也露出了久違的笑容，賽後小熊總教練羅斯（David Ross）也表示從來沒見過鈴木誠也這麼開心。

鈴木誠也在六、七兩月攻擊指數都未達7成，期間只敲出兩發全壘打，長打火力並不如預期，甚至在八月份一度連四場比賽未先發，根據球隊說法，鈴木誠也在這段期間內針對揮棒機制進行修正，也調整在打擊區過度思考的心態。

顯然這些方式收到了成效，回到先發陣容後的9場比賽，鈴木誠也繳出3成43打擊率，僅有一場比賽沒敲出安打，包含5支長打，「老實說，這是我第一次克服這個挑戰，過去我從未經歷過。」鈴木說：「但這對我來說很棒，即使沒有上場還是能夠學到很多，長期來看對我的球員生涯有許多幫助，很高興能明智利用這段時間。」

鈴木誠也今天敲出一發初速達104.2英里的大號全壘打，這是他最近32個打數內的第3轟，繞壘時鈴木誠也露出了罕見的微笑，並且在休息室與隊友鼓譟。總教練羅斯賽後指出鈴木誠也看起來輕鬆很多，只要經過些微調整跟休息，他就能重新在場上表現自在。

羅斯說：「他將很多事情背負在身上，他為許多人打球，包含這個國家之外的球迷，大部分在這個層級的頂尖球員都是完美主義者，但比賽不會完美、我們也非完人，背負所有東西會使人感到沉重，尤其當你的表現不如自己預期。」

鈴木誠也

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