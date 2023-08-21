快訊

逾9成Apple Watch錶帶髒爆！3錶帶、這1類人細菌最多 清潔方法一次看

網球／史上最長辛辛那提名人賽 約克維奇逆轉阿爾卡拉斯奪冠

遭教授揉胸問「愛不愛老師」 台大4性騷受害人控「校方縱容性騷文化」

MLB／吉田正尚對洋基5支0、吞3K 亞洲3成打者只剩大谷

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅襪隊吉田正尚今天5次打數掛零、吞下3次三振。美聯社
紅襪隊吉田正尚今天5次打數掛零、吞下3次三振。美聯社

紅襪隊作客紐約收大豐收，今天又以6：5擊敗洋基隊，不但完成3連戰橫掃，而且對戰7連勝，不過日籍球星吉田正尚5次打數掛零、吞下3次三振，本季打擊率從3成01掉到2成97，亞洲球員達到3成只剩大谷翔平

大聯盟目前只有8人打擊率超過3成，國聯、美聯各4人，馬林魚隊阿拉斯（Luis Arraez）一度有機會挑戰4成，目前3成57仍是大聯盟打擊王，道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）3成33居次，美聯排名第1是光芒隊迪亞茲（Yandy Diaz）3成25。

天使隊今天休兵，大谷翔平打擊率3成06在大聯盟排名第7、美聯第3，全壘打43支、三壘打7支都在大聯盟並列榜首，打點89分排名第6。

吉田前天對洋基3連戰首戰4打數2安打，包括首局3分砲，全場攻下4分打點，接下來兩戰10次打數只有1安、吞下4次三振，目前打擊率2成97在大聯盟排名11、美聯第6，還是相當夠水準。

紅襪目前打了124場，以66勝58敗在美聯東區排名第4、美聯外卡第5，還有爭取季後賽的機會，吉田出賽109場，打擊率、126支安打都在隊上排名第1。

至於投手表現，目前26人達到10勝，小熊隊史提爾（Justin Steele）、勇士隊史泰德（Spencer Strider）14勝並列大聯盟榜首，光芒隊艾佛林（Zach Eflin）13勝獨居美聯第1，兩位亞洲代表是大谷、大都會隊千賀滉大，目前都是10勝，接下來是藍鳥隊菊池雄星9勝、教士隊達比修有8勝。

大聯盟 大谷翔平 光芒 吉田正尚

延伸閱讀

MLB／貝洛好投奪勝、吉田正尚猛敲4打點 紅襪送洋基6連敗

吉田正尚挑戰大聯盟無縫接軌 循前輩一朗腳步角逐新人王

MLB／綠色怪物「吃球」！吉田正尚找不到 成罕見二壘打

MLB／美式飲食難不倒 吉田正尚愛上蛤蜊巧達濃湯

相關新聞

MLB／金鶯新人完全打擊聽牌一壘打卻跑二壘 隊友：換作是我就跌倒

金鶯隊新人韓德森（Gunnar Henderson）辦到了超越完全打擊的成就，今天在只缺一壘打的情況下，最後一打席掃出一...

MLB／3344K躍居史上第11 薛則轉戰遊騎兵首敗難掩失落

遊騎兵隊強投薛則（Max Scherzer）今天在主場把關，先發3.2局失3分，雖以生涯奪三振3344次躍居史上第11名...

MLB／洋基8連敗後遭紐郵看扁 球迷恐不惜代價避開球場

洋基隊陷入嚴重低潮，今天在紐約主場又以5：6輸給紅襪隊，吞下近28年最長8連敗，在美聯東區排名穩穩墊底，可能締造近31年...

MLB／吉田正尚對洋基5支0、吞3K 亞洲3成打者只剩大谷

紅襪隊作客紐約收大豐收，今天又以6：5擊敗洋基隊，不但完成3連戰橫掃，而且對戰7連勝，不過日籍球星吉田正尚5次打數掛零、...

MLB／道奇輪值命運多舛 明星右投岡索林被打爆後本季恐報銷

道奇隊輪值在交易大限過後變得完整許多，目前正朝著近11年的第10座分區冠軍進行最後衝刺，沒想到本季多災多難的先發輪值又有壞消息，去年入選明星賽的岡索林（Tony Gonsolin）先前因右臂發炎而進入

MLB／5號位壞球、本壘攻防瞎等 紅襪教頭：我真的不懂裁判

紅襪隊今天以6：5擊敗洋基隊，主審瓦倫丁（Junior Valentine）卻有諸多判決讓紅襪教頭柯拉（Alex Cor...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦