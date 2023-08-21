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MLB／3344K躍居史上第11 薛則轉戰遊騎兵首敗難掩失落

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
遊騎兵隊強投薛則，雖以生涯奪三振數躍居史上第11名，但仍吞下敗投。法新社
遊騎兵隊強投薛則，雖以生涯奪三振數躍居史上第11名，但仍吞下敗投。法新社

遊騎兵隊強投薛則（Max Scherzer）今天在主場把關，先發3.2局失3分，雖以生涯奪三振3344次躍居史上第11名，還是逃不過敗投命運，遊騎兵終場2：6落敗，不但3連戰遭橫掃，也追平本季最長4連敗紀錄。

兩支分區排名第1的球隊交手，遊騎兵毫無主場優勢，前兩戰8：9、1：6輸給釀酒人隊，今天推出轉隊後不敗的薛則登板，還是逃不過遭清盤的命運。

大都會隊在2日交易大限前把薛則換到遊騎兵，當時戰績9勝4敗，轉隊後連續3場優質先發、達到12勝，今天首次嘗到轉隊敗投滋味。

薛則投不滿4局已經用掉99球，被揮出3支安打，保送、三振各4次，還有1次觸身球，失3分都是自責分，他說：「 很詭異的先發，感覺沒有挨打，他們的打擊策略非常好，找到保送的方法。」

今天賽前，薛則生涯16年奪三振3340次，落後名人堂球員尼可羅（Phil Niekro）2K，賽後超前2K，下一位追逐的投手同樣是名人堂等級、勇士隊退役名將麥道斯（Greg Maddux），再投28K就可超前，躍升史上前十傑。

「相信以後會投出更多三振。」薛則吞敗後，心情顯然不是很好，他說：「我來這裡是要贏球，不是為了里程碑、為了成就。」

遊騎兵吞下4連敗後，仍以72勝52敗在美聯西區排名第1，太空人隊最近也吞3連敗，落後2.5勝勝差，美聯外卡暫居第2，還在季後賽安全名單內。

薛則 遊騎兵 名人堂

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