MLB／5號位壞球、本壘攻防瞎等 紅襪教頭：我真的不懂裁判

紅襪隊今天以6：5擊敗洋基隊，主審瓦倫丁（Junior Valentine）卻有諸多判決讓紅襪教頭柯拉（Alex Cora）滿頭問號，不只5號位的好球沒撿、卻撿壞球，還有本壘攻防戰的判決也讓他直呼真的看不懂。

此役有多顆好壞球判決引起討論，紅襪投手皮維塔（Nick Pivetta）第2局面對貝達（Harrison Bader）的打席先取得2好球，第4球是一顆95.9哩在5號位進壘，貝達未出棒，不僅投、捕都覺得已經三振，連貝達都準備走回自家休息區，走了3步才發現主審沒舉手，皮維塔多花了2球結局依然是三振。

史托瑞（Trevor Story）第6局的打席先選到3壞球，接下來連3顆好球遭到三振，但最後一球明顯過低，根據K-Zone顯示也確實未進入好球帶，柯拉為此上場爭論遭到驅逐出場。

雖離開板凳區，柯拉透過電視轉播鏡頭更清楚看到第8局的本壘攻防戰，洋基沃爾普（Anthony Volpe）敲出安打，由於左外野手接球時又滑了一下，一壘上的基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）再闖本壘，捕手王康納（Connor Wong）接球時與他正面碰撞，隨後高舉左手示意球仍在他的手套裡，瓦倫丁則在此時做出safe手勢，紅襪提出挑戰後改判出局。

儘管獲得改判，但柯拉真心不解，「從一開始我就知道是出局，我疑問的是裁判在等什麼？他一直等、一直等，看了球後判決safe，到底在等什麼意思？如果跑者先一步回到本壘，那一開始就可以判safe，如果是在等捕手的球有沒有掉，那就是出局。」

柯拉坦言，「不只是好球帶，今天瓦倫丁有很多判決都讓我不懂。」 紅襪、洋基之戰多項判決引起討論，包括一顆5號位進壘的球打者未出棒，但主審判決壞球。圖／截圖自MLB官網