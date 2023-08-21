快訊

鬼月逢水逆！命理師示警5星座「凶上加凶」獅子人財兩失、第一名當心車關

台人夏天穿短袖遊日本遭海關攔查3次 原因曝光他傻眼「誰信？」

「山道猴子的一生」主角裝闊、借信貸、活在虛擬世界！專家指出5大錯誤財務決策

MLB／5號位壞球、本壘攻防瞎等 紅襪教頭：我真的不懂裁判

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪隊教頭柯拉（左）與主審瓦倫丁（右）爭論，遭到驅逐出場。法新社
紅襪隊教頭柯拉（左）與主審瓦倫丁（右）爭論，遭到驅逐出場。法新社

紅襪隊今天以6：5擊敗洋基隊，主審瓦倫丁（Junior Valentine）卻有諸多判決讓紅襪教頭柯拉（Alex Cora）滿頭問號，不只5號位的好球沒撿、卻撿壞球，還有本壘攻防戰的判決也讓他直呼真的看不懂。

此役有多顆好壞球判決引起討論，紅襪投手皮維塔（Nick Pivetta）第2局面對貝達（Harrison Bader）的打席先取得2好球，第4球是一顆95.9哩在5號位進壘，貝達未出棒，不僅投、捕都覺得已經三振，連貝達都準備走回自家休息區，走了3步才發現主審沒舉手，皮維塔多花了2球結局依然是三振。

史托瑞（Trevor Story）第6局的打席先選到3壞球，接下來連3顆好球遭到三振，但最後一球明顯過低，根據K-Zone顯示也確實未進入好球帶，柯拉為此上場爭論遭到驅逐出場。

雖離開板凳區，柯拉透過電視轉播鏡頭更清楚看到第8局的本壘攻防戰，洋基沃爾普（Anthony Volpe）敲出安打，由於左外野手接球時又滑了一下，一壘上的基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）再闖本壘，捕手王康納（Connor Wong）接球時與他正面碰撞，隨後高舉左手示意球仍在他的手套裡，瓦倫丁則在此時做出safe手勢，紅襪提出挑戰後改判出局。

儘管獲得改判，但柯拉真心不解，「從一開始我就知道是出局，我疑問的是裁判在等什麼？他一直等、一直等，看了球後判決safe，到底在等什麼意思？如果跑者先一步回到本壘，那一開始就可以判safe，如果是在等捕手的球有沒有掉，那就是出局。」

柯拉坦言，「不只是好球帶，今天瓦倫丁有很多判決都讓我不懂。」

紅襪、洋基之戰多項判決引起討論，包括一顆5號位進壘的球打者未出棒，但主審判決壞球。圖／截圖自MLB官網
紅襪、洋基之戰多項判決引起討論，包括一顆5號位進壘的球打者未出棒，但主審判決壞球。圖／截圖自MLB官網

紅襪 洋基

延伸閱讀

MLB／張育成續留紅襪到3A 教頭有期許：他可以更好

MLB／皇家捕手傳歪判紅襪跑者妨礙守備 柯拉建議放2個壘包

MLB／張育成遭DFA深夜IG吐心聲 將另找場地練習

MLB／紅襪DFA張育成 教頭點出現實不忘優點：會有球隊喜歡

相關新聞

MLB／金鶯新人完全打擊聽牌一壘打卻跑二壘 隊友：換作是我就跌倒

金鶯隊新人韓德森（Gunnar Henderson）辦到了超越完全打擊的成就，今天在只缺一壘打的情況下，最後一打席掃出一...

MLB／3344K躍居史上第11 薛則轉戰遊騎兵首敗難掩失落

遊騎兵隊強投薛則（Max Scherzer）今天在主場把關，先發3.2局失3分，雖以生涯奪三振3344次躍居史上第11名...

MLB／洋基8連敗後遭紐郵看扁 球迷恐不惜代價避開球場

洋基隊陷入嚴重低潮，今天在紐約主場又以5：6輸給紅襪隊，吞下近28年最長8連敗，在美聯東區排名穩穩墊底，可能締造近31年...

MLB／5號位壞球、本壘攻防瞎等 紅襪教頭：我真的不懂裁判

紅襪隊今天以6：5擊敗洋基隊，主審瓦倫丁（Junior Valentine）卻有諸多判決讓紅襪教頭柯拉（Alex Cor...

MLB／大谷翔平休兵、歐森熄火 阿隆索近5戰4轟逼近了

大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）最近大爆發，今天對紅雀隊之戰4局上轟出陽春砲，本季第39轟出爐，逼近43轟並...

MLB／鉛筆、蠟筆巨大化 少棒聖地賽事2隊球員特製童心球棒

配合在少棒聖地威廉波特登場的賽事，不少費城人、國民隊球員都準備好特製球棒，其中又以史托特（Bryson Stott）成為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦