MLB／大谷翔平休兵、歐森熄火 阿隆索近5戰4轟逼近了

大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）最近大爆發，今天對紅雀隊之戰4局上轟出陽春砲，本季第39轟出爐，逼近43轟並列領先的天使隊大谷翔平、勇士隊歐森（Matt Olson），但大都會3：7落敗，未能完成4連戰橫掃。

天使今天休兵，歐森對巨人隊之戰3次打數掛零，阿隆索4局上砲轟紅雀先發投手哈德森（Dakota Hudson），左外野方向423英尺陽春砲，幫助大都會2：1領先。

阿隆索連續兩天開轟、近5戰出現4轟，離大谷、歐森只差4轟，可望成為本季第3名40轟打者；他在2019年菜鳥球季以53轟奪下國聯全壘打王，生涯5年累積185轟，最快明天對勇士之戰就可達成連兩季40轟紀錄。

大都會作客聖路易，4連戰前3戰都贏，今天光靠阿隆索開轟沒用，紅雀明星一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）5打數3安打，攻下3分打點，5局下兩分砲、本季第20轟逆轉戰局，大都會4連勝畫下句點。

哈德森先發5.1局失兩分，投出5連勝，本季不知敗投滋味。

大聯盟目前8名打者超過30轟，白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）33轟在美聯排名第2，落後大谷達10轟。