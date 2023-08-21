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MLB／洋基8連敗後遭紐郵看扁 球迷恐不惜代價避開球場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊陷入嚴重低潮，今天在紐約主場又以5：6輸給紅襪隊，吞下近28年最長8連敗，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）已和球團開會，希望能找出解決之道。 美聯社
洋基隊陷入嚴重低潮，今天在紐約主場又以5：6輸給紅襪隊，吞下近28年最長8連敗，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）已和球團開會，希望能找出解決之道。 美聯社

洋基隊陷入嚴重低潮，今天在紐約主場又以5：6輸給紅襪隊，吞下近28年最長8連敗，在美聯東區排名穩穩墊底，可能締造近31年首次單季勝率不到5成的淒慘紀錄。

紅襪一壘手透納（Justin Turner）扮演殺手，7局上轟出3分砲，本季第20轟打破2：2平手僵局，儘管洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）7局下回敬3分砲，追成5：5平手，透納9局上關鍵二壘打攻下致勝分，讓洋基戰績掉到60勝64敗。

紅襪本季幾乎完全壓制洋基，對戰9場搶下8勝，從6月12日起7連勝，最近兩次系列賽一面倒贏球，戰績66勝58敗在分區仍居第4，領先洋基拉大到6場勝差，全力爭取外卡。

洋基最近一次勝率不到5成是1992年，當時76勝86敗、以4成69收尾；紐約郵報指出，洋基再次在布朗克斯（球隊大本營）追逐歷史，球迷可能很快就會不惜一切代價避開這裡，而非湧向洋基球場，與其說是期待，不如說是恐懼。

洋基從15日對勇士隊之戰第2局起，已經超過50局未領先對手，接下來恐將面臨不少悲情紀錄，紐約郵報用「毫無疑問，這支球隊可能會被球迷牢牢記住，但原因都是錯誤的」形容球隊的慘狀。

球隊毫無起色，洋基總教練布恩（Aaron Boone）已和球團開會，想要找出解決之道，他說：「我們的表現讓人難以置信。」

洋基目前在美聯外卡遠離前3席保障名額，落後排名第3的水手已達9場勝差。

洋基 紅襪

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