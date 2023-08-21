MLB／金鶯新人完全打擊聽牌一壘打卻跑二壘 隊友：換作是我就跌倒

金鶯隊新人韓德森（Gunnar Henderson）辦到了超越完全打擊的成就，今天在只缺一壘打的情況下，最後一打席掃出一支二壘打，連隊友都揮手示意要他回一壘，此役跑出場內全壘打的馬特奧（Jorge Mateo）笑說：「如果是我，會在一壘跌倒。」

金鶯今天暴打17支安打、以12：1電飛運動家，韓德森第3局敲二壘打、第4局揮三壘打，接著在第7局開轟，「聽牌」完全打擊，他在第8局的打席，打出一壘方向的強勁滾地球，一路滾向右外野深處，韓德森跑出一支二壘打。

轉播球評說：「當你能打出4支長打，誰還需要完全打擊？」休息室內的隊友則是對他攤起雙手，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）說：「有幾個隊友嘲笑他這件事，但或許他比較想拚OPS（整體攻擊指數）吧！他的速度爆快，要他打一壘打可能太難了啦！」

馬特奧則笑稱，如果換做自己，「我可能會在一壘跌倒，然後就留在那裡。」但他也說，「他有權為自己做出任何決定，而他的選擇是挑戰二壘。」

22歲又52天的韓德森，成為金鶯隊史最年輕的單場4長打締造者，原紀錄為名人堂球星小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）的23歲10天。

中信兄弟隊張志豪在2015年4月16日也曾有過這樣的經典戰役，在只缺一壘的情況下，最後一打席跑出三壘打，賽後說出：「違反運動精神的事，我不會做」名言。