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MLB／千賀滉大新人年奪兩位數勝投 日籍投手第8人

中央社／ 東京20日綜合外電報導
千賀滉大。 美聯社
千賀滉大。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB紐約大都會日籍投手千賀滉大，今天先發出戰聖路易紅雀投7局僅失1分，成功在大聯盟新人年就奪得兩位數的10場勝投，成為大聯盟日籍投手第8人。

日本放送協會（NHK）報導，千賀下次將在間隔5天後再登板主投，出賽時間應該是日本時間8月26日在主場迎戰洛杉磯天使，屆時將是與天使投打「二刀流」球星大谷翔平在大聯盟的首次投打對決。

大都會今天總計敲出13安得13分，終場以13比2大勝。千賀今天投7局用97球被敲2安失1分，投出2次四壞球及5次三振，本季至今防禦率3.19，成績為10勝6敗，轉戰大聯盟第一年就拿下兩位數勝投。

千賀賽後對此表示，這是一個目標，雖然高興但對於勝投不會過於執著，只想若能拿到10勝也好，「我能做的事就是一整年不要受傷持續投球，盡量增加投球局數」。

日刊體育報導，在千賀之前曾有7名日籍投手同樣在大聯盟新人年就拿到兩位數勝投。

第1位是野茂英雄，1995年8月15日（球隊該季第102場比賽）拿到10勝3敗，防禦率2.08；該季最後成績為13勝6敗，防禦率2.54。

第2位是石井一久，2002年6月8日（球隊該季第61場比賽）拿到10勝1敗，防禦率3.15；該季最後成績為14勝10敗，防禦率4.27。

第3位是松坂大輔，2007年7月3日（球隊該季第82場比賽）拿到10勝5敗，防禦率3.53；該季最後成績為15勝12敗，防禦率4.40。

第4位是高橋尚成，2010年10月1日（球隊該季第160場比賽）拿到10勝6敗8救援，防禦率3.64；該季最後成績為10勝6敗8救援，防禦率3.61。

第5位是達比修有，2012年6月26日（球隊該季第75場比賽）拿到10勝4敗，防禦率3.57；該季最後成績為16勝9敗，防禦率3.90。

第6位是田中將大，2014年6月11日（球隊該季第64場比賽）拿到10勝1敗，防禦率2.02；該季最後成績為13勝5敗，防禦率2.77。

第7位是前田健太，2016年8月4日（球隊該季第108場比賽）拿到10勝7敗，防禦率3.22；該季最後成績為16勝11敗，防禦率3.48。

大聯盟 大都會 天使

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